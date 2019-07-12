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Налетять грози і зливи: які області постраждають від негоди

STYLERЖиття    12.07.2019 - 19:52
Налетять грози і зливи: які області постраждають від негоди
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в суботу стане розчаруванням для жителів більшості областей

Погода в Україні в суботу, 13 липня, засмутить мешканців майже всіх областей України. Очікуються сильні грози, зливи та місцями град. Сухо буде тільки в південних областях країни.

Погода на сході країни в суботу очікується несприятлива, у регіоні пройдуть дощі з грозами. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

У південних областях буде сухо і сонячно, місцями можлива невелика хмарність. Вночі очікується від +13 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів. У Криму без опадів, хмарно. Вночі +13 +15 градусів, вдень +24 +26 градусів.

На півночі України в суботу похолодає. Синоптики попереджають, що там пройдуть дощі з грозами. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, вдень очікується від +20 до +22 градусів.

Західні області накриє грозами і зливами. Нічна температура повітря складе +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

У центральній частині країни також буде мокро – можливі зливи та грози. Вночі очікується +11 +13 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градусів.

У Києві в суботу, 13 липня, очікується дощ з грозою. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21 +23 градуси.

Налетять грози і зливи: які області постраждають від негоди

Погода в Україні 13 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко дала оптимістичний прогноз погоди на тиждень.

А також ми повідомляли про те, що погода в Україні на вихідних очікується неоднозначна і нестабільна.

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