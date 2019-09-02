Накроет жуткими грозами и похолодает: где испортится погода

Погода в Украине во вторник, 3 сентября, будет благоприятной не во всех областях. Часть страны накроет сильной непогодой – ожидаются сильные дожди с грозами и резкое понижение температуры воздуха.

Погода на востоке Украины ожидается сухая, без осадков. Местами возможна небольшая облачность. Ночная температура в регионе составит +11 +16 градусов, днем воздух прогреется до +28 +30 градусов, в Днепре до +31 градуса.

На юге пройдут кратковременные дожди с грозами, сухо будет только в Херсоне и Крыму. Ночью от +17 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут +29 +31 градус, в Херсоне до +32 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью +17 +19 градусов, днем +29 +31 градус.

Северные области накроет грозами и дождями. Ночью, по прогнозу синоптиков, ожидается +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

На западе погода резко ухудшится, регион накроет сильными ливнями и грозами, а температура воздуха сильно упадет. Ночью в регионе от +13 до +17 градусов, днем ожидается от +16 до +22 градусов, в Ужгороде, Черновцах, Хмельницком и Ивано-Франковске от +20 до +25 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидается от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В Киеве 3 сентября пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночная температура воздуха составит +17 +19 градусов, днем столбики термометров покажут +29 +31 градус.

Погода в Украине 3 сентября

Как отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, резкое похолодание придет только в западные области Украины и больше всего пострадают Волынская, Ровенская область и Карпаты.

Карта погоды

Там ожидается +15 +18 градусов. Остальные области региона еще могут насладиться комфортной температурой +23 +26 градусов.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики сделали экстренное предупреждение о мощном циклоне из Европы.

А также мы рассказывали о том, где сильно испортится погода в ближайшие дни.