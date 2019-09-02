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На западе Украины существенно похолодает

Новости » Общество    02.09.2019 - 14:51
На западе Украины существенно похолодает
Иллюстративное фото (УНИАН)

В западных областях завтра ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине во вторник, 3 августа, существенно ухудшится в западных областях, температура воздуха снизится до +18+23. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, в Хмельницкой и Тернопольской области температура воздуха достигнет +26, а вот в Волынской, Ровенской областях и в Карпатах будет +15+18.

"Большая часть территории Украины и не думает про осень - сухо и жарко, +27+33 градуса", - отметила она.

На западе Украины существенно похолодаетФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, на западе Украине, а также в Житомирской и Киевской областях, могут пройти дожди с грозами.

"В Киеве завтра, 3 сентября, будет жарко, около +30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков", - добавила Диденко о прогнозе погоды в столице.

Напомним, Центральная геофизическая обсерватория сообщала, что среднемесячная температура воздуха августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Синоптики сообщали, что погода в Украине 2 сентября облачная и жаркая на большинстве территории, однако на западе грозовые дожди, днем температура воздуха местами поднялась до +32.

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