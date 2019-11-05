Накроет внезапными грозами: в каких регионах резко ухудшится погода

Погода в Украине в среду, 6 ноября, ожидается нестабильная. Местами пройдут сильные дожди с грозами, а также ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха будет довольно высокой, на Юге до +22 градусов.

Погода на востоке страны ожидается сухая, облачная, без осадков. Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +14 +18 градусов.

На юге облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночная температура составит +10 +13 градусов, днем воздух прогреется до +19 +21 градуса, местами ожидается до +22 градусов. Синоптики предупреждают о сильном ветре, до 12 м/с. В Крыму без осадков, сухо. Ночью +11 +13 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

В северных областях возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура составит +7 +9 градусов, днем потеплеет до +17 +19 градусов.

Западные области накроет сильными дождями с грозами, порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 +14 градусов на Волыни до +17 +19 градусов в Черновцах и Хмельницком.

В центральной части страны сухо, облачно. Ночью +8 +10 градусов, днем ожидается от +17 до +19 градусов.

В Киеве 6 ноября пройдет небольшой кратковременный дождь, пасмурно. Ночью +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

Погода в Украине 6 ноября

Как отметил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для издания "Факты", уже с 12 ноября в Украину придет сильное похолодание.

"Первые четыре дня ноября температура днем будет колебаться от 10 до 14 градусов тепла. Потом температура упадет и в течении пяти дней будет держаться в пределах 6-9 градусов тепла. С 12 по 22 ноября возможны небольшие, но устойчивые морозы, до минус 4. А 17-18 ноября температура может опустится даже до минус 9-11 градусов. 23 ноября вновь прогнозируется потепление, и до конца месяца продержится плюсовая температура", - рассказал синоптик.