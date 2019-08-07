Накроет сильными грозами: синоптики рассказали, где сильнее всего испортится погода

Погода в Украине в четверг, 8 августа, ожидается неблагоприятной во многих областях страны. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, местами возможен сильный ветер.

Погода на востоке Украины ожидается сухая, местами возможна небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов, в Харькове и Днепре до +30 градусов.

В южных областях будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха составит +15 +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +29 градусов, в Николаеве до +31 градуса. В Крыму сухо и солнечно, ночью +17 +19 градусов, днем ожидается +27 +29 градусов.

На севере пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29.

Западные области накроет сильными грозами и кратковременными дождями. Ночная температура воздуха будет колебаться от +16 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +24 +29 градусов, местами возможно до +30 градусов.

В центральной части страны синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут +28 +31 градус.

В Киеве 8 августа пройдет гроза, возможен кратковременный дождь. Ночная температура воздуха составит +17 +19 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов.

Погода в Украине 8 августа

Как отметил народный синоптик Леонид Горбань в своем комментарии для издания "Факты", с 8 августа в Украину придет потепление, а дожди до конца месяца отступят.

"В четверг, 8 августа, на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, температура воздуха повысится до 27−28 градусов тепла, а в некоторые дни достигнет отметки + 31 градус. С 17 по 24 августа возможно еще одно понижение температуры на юге, в этот период столбики термометров опустятся до отметки 25−27 градусов тепла. В конце месяца будет небольшое повышение — до 28−29 выше нуля. Но в последние дни августа температура понизится до 23−24 градусов тепла. Осадки до конца месяца не будут обильными. Дожди стоит ожидать 16 и 18 августа, а потом в конце месяца — 26 и 28 августа. Вот такой нас ждет август. Изнуряющей жары и возврата лета не будет, оно уже прошло", - рассказал синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину возвращается жара и сильные грозы.

А также рассказывали о том, какие области сильнее всего пострадают от непогоды по прогнозу синоптиков.