Накроет дождями и грозами: синоптики дали неутешительный прогноз до конца недели

Погода в Украине в ближайшие дни почти не порадует жителей страны солнцем и теплой погодой. Ожидаются дожди, грозы и понижение температуры воздуха почти во всех областях. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине в четверг, 2 мая, ожидается дождливая почти во всех регионах. Сухо будет только в южных областях. В остальных - пройдут кратковременные небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 градусов на западе Украины до +11 на востоке и юге стране. Днем воздух прогреется до +16 +18 градусов, на юге +17 +19 градусов.

Погода в Украине 2 мая

В пятницу, 3 мая, температура воздуха немного поднимется, но большая часть Украины будет в зоне дождя, местами сильного. Также ожидается сильный ветер. Сухо будет только в восточных и южных областях. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов. Днем потеплеет, от +16 в западных областях до +21 градуса на востоке и юге Украины.

Погода в Украине 3 мая

В субботу, 4 мая, дождями накроет восточные, центральные и северные области. На западе и юге осадки не прогнозируются. Ночью от +6 до +11 градусов. Днем в западных областях +16 +18 градусов, в центре, на севере и на востоке +18 +21 градус, на юге до +22 градусов.

Погода в Украине 4 мая

В воскресенье, 5 мая, часть Украины окажется в зоне грозовых дождей и внезапного похолодания. Без осадков будет только в восточных и частично южных областях. В остальных регионах – грозы. Температура воздуха ночью от +5 до +12 градусов. Днем на западе +10 +13 градусов, на юге +21 +21 градуса, в Одессе – грозы и +18 градусов. На востоке +22 +24 градуса. В центральной части страны и на севере - грозы, от +18 до +22 градусов.

Погода в Украине 5 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказал, когда дожди уйдут из Украины.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко предупредила о похолодании в некоторых областях Украины.