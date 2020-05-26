Накопительная пенсия в Украине: когда введут и сколько будут высчитывать

Накопительная пенсия в Украине (фото: freepik)

В Украине готовятся к введению накопительного пенсионного уровня

Пенсии в Украине в скором времени могут перейти на накопительную систему. Такая необходимость, говорят в правительстве, связана со сложной демографической ситуацией в стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что сейчас многие просят снизить единый социальный взнос (ЕСВ - 22% от зарплаты). Но если ничего не менять в пенсионной системе, уже через 15 лет ЕСВ придется увеличивать вдвое, рассказал премьер в интервью Итерфакс-Украина.

Поэтому, по словам главы правительства, накопительная система - единственный вариант для будущих украинских пенсионеров получать достойные выплаты, а для бизнеса - шанс сохранить адекватную нагрузку.

"Через 15 лет часть людей продуктивного возраста станут пенсионерами, а то малое количество детей станет продуктивного возраста и мы получим пропорцию двое на одного", - говорит Денис Шмыгаль.

Реформа уже проработана и в правительстве понимают, как ее начать. В Кабмине рассматривают такой вариант: взять 2% от ЕСВ и еще 2% по НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Эти 4%, по словам премьер-министра, позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Деньги можно будет забрать сразу, оформить рассрочку на 5-10 лет или же пожизненное содержание с фиксированной суммой.

"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может прилагать сам человек", - добавил премьер.

Что касается сроков, то в правительстве готовят необходимые законопроекты и считают, что к 1 января 2021 года накопительную пенсию вполне реально ввести.

Отметим, что в правительстве готовят еще одну прибавку к пенсии. В этот раз на ежемесячные доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым больше 75 лет.

А вот в июле и декабре 2020 еще несколько категорий пенсионеров ждет запланированная прибавка к пенсиям.

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Автор: Светлана Дудукало