Наконец-то! Министров лишат миллионных премий и заоблачных зарплат

В Украине могут пересмотреть зарплаты министров и привязать их к средней заработной плате по стране. Такую идею выдвинул премьер-министр Украины, который написал об этом пост в своем Telegram-канале.

Премьер считает , что будет очень справедливо привязать вознагражддение министрам к средней заработной плате в Украине. По словам Гончарука, чиновники будут получать меньше, в одно и то же время с другими людьми.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплаты по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат", - написал он.

Также Гончарук выступил против огромных премий, которые составляют иногда до 400% от зарплаты. Он считает, что премия министра не должна превышать его месячный оклад. Глава Кабмина инициировал публичность и прозрачность зарплат министров.

"Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", - добавил глава Кабмина.

Отметим, что пересмотр зарплат чиновников Кабмин инициировал после скандала с зарплатой генерального директора "Антонова" Александра Донца. За декабрь 2019 года он получил 1,2 миллиона гривен, а это больше чем зарплата Дональда Трампа.