Наказание за мародерство в Украине: что грозит преступникам во время военного положения

В первые дни войны мародеров ловили и привязывали к столбу, поливали их зеленкой. А потом арестовывали. Масштабы таких краж были в основном небольшими. Они пользовались ситуацией и пытались выносить из магазинов продукты и мелкую технику.

Однако в апреле стали фиксироваться случаи мародерства в освобожденных районах в Киевской и Черниговской областях. Преступники пользуются ситуацией и выносят ценные вещи не только из разрушенных магазинов и супермаркетов, но и из квартир украинских граждан.

Стоит отметить, что количество полиции, военных и спецслужб, которые занимаются разминирований территорий преступников не останавливает. В полиции такие преступления уже приравняли к предательству своей страны.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за мародерство и государственную измену (О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство №7116). Изменения были внесены в несколько статей закона.

Изменения в Уголовный кодекс №2113-IX. В санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения: 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией имущества.

Изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за мародерство №2117-IX. За кражу, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение чужого имущества – от 5 до 15 лет лишения свободы, за мародерство на поле боя – от 5 до 10 лет.

В статье 432 УК Украины – мародерство (за похищение на поле боя находящихся при убитых или раненых вещей, а также использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей) считается военным преступлением. Предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также были дополнены статьи 185 (Кража), 186 (Грабеж), 187 (Разбой), 189 (Вымогательство), 191 (Завладение имуществом) – все эти преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения, будут караться намного жестче.

За кражу – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

За грабеж – на срок от 7 до 10 лет.

За разбой – конфискация имущества и лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

За вымогательство – конфискация имущества и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

За растрату имущества, присвоение, завладение путем злоупотребления служебным положением – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и запрет на должности или деятельность на срок до 3 лет.

За государственную измену или диверсию – от 15 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение с конфискацией имущества. Амнистии по таким статьям не будет.