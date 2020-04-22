Нагоняют панику: в Одессе рассказали о сотнях могил для "жертв COVID-19"

В Одессе выкопали 600 могил (коллаж РБК-Украина)

В Одессе появилось 600 могил якобы для захоронения вероятных жертв коронавируса

В Одессе выкопали большое количество могил на Западном кладбище. В сети появились сообщения, что там намерены хоронить умерших от коронавируса в случае массовых летальных исходов. Также опубликовано видео с 600 могилами под городом.

Как пишет "Одесса INFO" на своем Telegram-канале, это было сделано по примеру Днепра, где в начале апреля выкопали 600 могил "для будущих жертв COVID-19".

Напомним, что инициатива мэра Днепра была призвана оказать психологическое влияние на граждан и продемонстрировать "тем, кому не доходит" наглядно, что регион "готовится к худшему". Поступок вызвал противоречивую реакцию, однако эту "эстафету" у Днепра принял позже и мэр Фастова под Киевом.

Сейчас в сети пишут, что в Одессе могли также организовать массовые могилы для потенциальных жертв коронавируса.

В то же время сами одесситы в этом сомневаются и напоминают, что на Западном кладбище всегда есть заранее раскопанные могилы, в этом нет ничего необычного. Об этом передает паблик "Подслушано Одесса" в Telegram.

Видео о сотнях могил в Одессе для потенциальных жертв коронавируса возмутило сеть

"Приезжает трактор и за раз копает участок, чтоб не копать каждый день по одной могиле. Сейчас со всего города и не только хоронят на западном", - цитирует ресурс юзера.

Другие же пользователи сети возмущаются, что на людей просто нагоняют панику.

Скрин комментариев (t.me/odessa_hello)

Напомним, что по состоянию на 22 апреля в Одесской области подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом. Минздрав сообщил о 6 новых случаях инфицирования в регионе за сутки. Всего в Украине зарегистрировано 174 летальных случаев и 424 выздоровлений.

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