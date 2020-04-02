В Днепре выкопали 600 могил для "жертв" коронавируса: мэр объяснил поступок

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

С коронавирусом в Украине в разных городах борются по-разному

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 897 людей, 22 из них - умерло. Мэр Днепра Борис Филатов борется с нарушителями карантина необычным способом. Так, в городе выкопали 600 могил "для будущих жертв COVID-19". В сети появилось видео "кладбища", а градоначальник объяснил свой поступок.

Отметим, что кроме копания могил Филатов заявил, что уже закупил тысячу плотных пластиковых мешков для тел. По его словам, всех умерших от коронавируса будут хоронить исключительно в закрытых гробах, в которых родственники и получат покойника. А на похоронах разрешат быть по одному человеку на 10 квадратных метров.

В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса (видео: Политика Страны)

По словам Бориса Филатова, у него уже был период, когда приходилось хоронить людей десятками одномоментно. Мэр Днепра напомнил о Краснопольском кладбище в Днепре в разгар боевых действий.

"Тогда вы все, истерящие, останетесь правы, а я просто перестраховался. А для начала, чтобы вы оказались правы, а я ошибся - самоизолируйтесь", - написал градоначальник.

Борис Филатов объяснил 600 могил в Днепре (скрин: facebook.com)

Отметим, что в сети уже пишут, что такие нестандартные меры с нарушителями карантина работают. Днепряне сидят дома и лишний раз на улицу не выходят.

"А на самом деле, господа, Филатов своей цели достиг. Испуганные жители Днепра сидят дома и боятся нос на улицу показать. Только что звонил друзьям в Днепр, говорят улицам гуляет лишь ветер... Вот так даже черный пиар помогает людям!" - написал в Telegram Игорь Мосийчук, журналист и экс-нардеп.

А вот в Одессе горожанам хотят запретить приближаться к морскому побережью, чтобы они не соблазнялись прогулками по пляжу и не нарушали карантин.