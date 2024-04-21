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Надя Дорофєєва святкує День народження: найпотужніші дуети іменинниці (відео)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлія Любченко

Надя Дорофєєва - дуже талановита і сучасна артистка, яка має у своїй творчій діяльності чимало успіхів та сильних пісень, в тому числі й дуетних.

РБК-Україна (проект Styler) з нагоди Дня народження співачки зібрало найпотужніші дуети співачки з не менш популярними артистами.

Артем Пивоваров х DOROFEEVA - "Думи"

Пісню "Думи" Пивоваров написав на основі вірша Тараса Шевченка, у рамках авторського проекту Артема "Твої вірші, мої ноти". Це один з найсильніших та змістовних дуетів Наді, який допомагає відродженню української культури. 

А от кліп знято у чорно-білих кольорах, де два сучасних та сильних голоси України, об'єднані творчістю, музикою та надією на світле майбутнє.

 

MAX BARSKIH х DOROFEEVA - "Ритми"

Пісня "Ритми" має неймовірний вайб, який може подарувати чудовий настрій та об’єднати людей у різних куточках країни. Як відомо, цей трек народився не випадково, адже Макс та Надя багато років збиралися створити щось спільне та особливе. 

Кліп на такий яскравий трек було знято у Києві під керівництвом Алана Бадоєва, який як завжди, створив дещо неймовірне. 

 

DOROFEEVA х Міша Кацурін - "Щоб не було"

Романтичну пісню "Щоб не було" про свої нові стосунки Надя виконала зі своїм нинішнім чоловіком - Мішею Кацуріним. Це стало ніби поясненням їхніх стосунків, у той період, коли на пару "нападала" певна частина аудиторії. 

Кліп є доволі простим, але він показує, які насправді ніжні почуття мають одне до одного Надя та Михайло, а текст підсилює ці прояви кохання. 

 

DOROFEEVA х LEBIGA - "А я все плакала"

Абсолютно новий образ для себе приміряла Дорофєєва у кліпі з Лебігою на пісню "А я все плакала". Цей фіт є нагадуванням про те, що краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати одне на одного образи та злість у соцмережах.

 

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Артем ПивоваровНадя ДорофеєваМакс БарськихСпіваки