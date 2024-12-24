Надя Дорофєєва показала, як виглядає наймодніше взуття на зиму-2025

Байкерські чоботи - це стильне і практичне взуття, яке може стати основою образу для холодних місяців. Носити їх можна як із теплими легінсами або лосинами з натуральної або штучної шкіри, так і зі спідницями.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як таке взуття носить популярна українська співачка Надя Дорофєєва.
Як і багато українських інфлюенсерів і знаменитостей, артистка має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram знімками як у повсякденних і стрітстайл-луках, так і образами зі зйомок і різних заходів.
Цього разу вона обрала образ з байкерськими чобітьми.
Свій лук вона доповнила білим лонгслівом, короткою спідницею і замшевою курткою. Завершували образ чоботи з масивним носком і заклепками збоку.
Надя Дорофєєва в байкерських чоботях (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Зазначимо, що байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи, - вид взуття, схожий на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі, - як правило, воно вирізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном.
Це черевики або чоботи, виготовлені з товстої шкіри, з прямим силуетом носка і рівними підборами, висота їх у середньому сягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками й заклепками.
Співачка показала наймодніше взуття на зиму-2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Укорочені або підвернуті джинси ідеально пасують до зимових байкерських чобіт. Залишаючи трохи простору між взуттям і штанами, ви підкреслюєте їхній стиль.
Якщо віддаєте перевагу класичному стилю, поєднуйте чоботи з прямими або обтислими джинсами. Це підкреслить силует і зробить акцент на взутті.
Байкерські чоботи виглядають особливо стильно в поєднанні зі шкіряними штанами. Це додасть зухвалості та впевненості в образ.
Чоботи можна носити з міні- або мідісукнями, особливо в холодну пору року, якщо ви хочете створити контраст між м'якою тканиною сукні та жорсткою текстурою чобіт.
У поєднанні з байкерськими чобітьми такі спідниці матимуть елегантний і стильний вигляд. Важливо, щоб довжина спідниці не була занадто довгою, щоб взуття залишалося на виду.
До мініспідниці або сукні можна додати об'ємний светр - він не тільки додасть тепла, а й створить цікавий контраст із жіночним силуетом.
Байкерські чоботи відмінно виглядають з короткими зимовими куртками або пуховиками. Вибирайте верхній одяг з чіткими лініями або мінімалістичними деталями, щоб не перевантажити образ.
Байкерські чоботи та шкіряна куртка - це класичне поєднання. Обирайте куртки з яскравими металевими деталями або блискавками, щоб підкреслити рок-стиль.
Стиль мілітарі чудово поєднується з байкерським взуттям. Суворі лінії та металізовані елементи в одязі створять завершений образ.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)