Мокра Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про подробиці роботи з посиланням на Instagram -сторінку артистки.

У кліпі на трек "Хартбіт" Надя епатажно танцює під дощем разом із хлопцем-моделлю, якому згодом вона зістриже волосся.

Артистка співає "feeling your heartbeat" та неначе закликає хлопця-нарциса дослухатися своїх почуттів і віддатися ним.

Надя Дорофеєва (фото:https://www.instagram.com/nadyadorofeeva)

В описі до відеокліпу співачка наголошує, що цей трек танцювальний та дуже чуттєвий, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями. Раніше Дорофєєва розповідала, що цей трек вона присвятила чоловікам, які не звертають уваги на почуття інших і зациклені на собі.

Композиція стала першим треком до нового альбому співачки, який вийде восени. У створенні треку Наді допомагав її обранець - шоумен Міша Кацурін.

Авторкою відеоряду кліпу стала зіркова режисерка українського походження - Таню Муіньо. У її портфоліо співпраця з такими артистами як Dua Lipa, Katy Perry, The Weekend, Post Malone, Nas X тощо.

Таню Муіньо (фото:https://www.instagram.com/tanumuino)

Фанати співачки вже оцінили роботу захопленими коментарями, ми зібрали деякі з них: