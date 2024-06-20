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Мокра Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео

Четвер 20 червня 2024 13:27
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Мокра Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео Надя Дорофеєва (фото:https://www.instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Відбулася премʼєра запального кліпу співачки Наді Дорофеєвої, кліпмейкеркою якого виступила славнозвісна Таню Муіньо.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про подробиці роботи з посиланням на Instagram-сторінку артистки.

У кліпі на трек "Хартбіт" Надя епатажно танцює під дощем разом із хлопцем-моделлю, якому згодом вона зістриже волосся.

Артистка співає "feeling your heartbeat" та неначе закликає хлопця-нарциса дослухатися своїх почуттів і віддатися ним.

Мокра Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео Надя Дорофеєва (фото:https://www.instagram.com/nadyadorofeeva)

В описі до відеокліпу співачка наголошує, що цей трек танцювальний та дуже чуттєвий, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями. Раніше Дорофєєва розповідала, що цей трек вона присвятила чоловікам, які не звертають уваги на почуття інших і зациклені на собі.

Композиція стала першим треком до нового альбому співачки, який вийде восени. У створенні треку Наді допомагав її обранець - шоумен Міша Кацурін.

Авторкою відеоряду кліпу стала зіркова режисерка українського походження - Таню Муіньо. У її портфоліо співпраця з такими артистами як Dua Lipa, Katy Perry, The Weekend, Post Malone, Nas X тощо.

Мокра Надя Дорофеєва поголила хлопця на відео

Таню Муіньо (фото:https://www.instagram.com/tanumuino)

Фанати співачки вже оцінили роботу захопленими коментарями, ми зібрали деякі з них:

  • "Коли об'єднати таланти Дорофєєвa, Кацуріна і Муїньо, результат може бути тільки потужною силою!!!! Ви троє дивовижні, чистий талант"
  • "Щиро дякую за якість ваших пісень, за гарні тексти! Українська мова така красива! Дякую з Франції"
  • "Це просто щось нереальне!!! Такий заряд енергії і настрою на цілий день!"
  • "Ось це я розумію рівень! Таке ми любимо, браво"
  • "Мені так подобається,що останнім проєктом Тані був кліп Дуа Ліпи,а тепер в нас є цей шедевр ось це рівень!".

Раніше ми розповідали про те що Надя Дорофеєва та Ніколас Карма натрапили на шахраїв.

Крім того ми писали про 7 українських зірок, які показали себе без мейкапу.

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