Надя Дорофєєва та Ніколас Карма "нарвалися" на шахраїв: деталі інциденту

Співачка Надя Дорофєєва та блогер Ніколас Карма майже одночасно "нарвалися" на шахраїв, які "вкрали" їхні голоси та зовнішність, аби обманювати людей.

Що вигадали зловмисники та як на це відреагували зірки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Дорофєєва попередила про шахраїв

Співачка заявила, що останніми днями у мережі з'явилося багато реклами, у якій незаконно використовують її обличчя. Сама вона до цього не причетна.

"Будь-які рекламні прояви на інших ресурсах/інстаграм-сторінках, особливо пов'язані з ігровою тематикою, жодним чином до мене не відносяться! Будь ласка, перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами шахраїв", - написала Дорофєєва.

Дорофєєва поскаржилася на шахраїв (скріншот)

Карма звернувся до фанів з важливою заявою

Така ж доля спіткала і блогера, який прославився своїми відео, у яких питає у випадкових перехожих, скільки коштує їхній "лук". Він записав звернення, у якому обурився діями шахраїв.

Зловмисники вкрали його відео, але наклали на них інший звук. Вони згенерували голос Карми та від його імені рекламували казино. Блогер закликав фанів не вірити такій рекламі.

Також Карма засудив зірок, які беруть гроші за рекламу та пропонують підписникам азартні ігри. За словами блогера, такі публічні персони наживаються на горі, адже отримують не тільки "ставку" за рекламу, а ще й відсотки від грошей, які програють люди.