Мокрая Надя Дорофеева побрила парня на видео
Состоялась премьера зажигательного клипа певицы Нади Дорофеевой, клипмейкером которого выступила знаменитая Таню Муиньо.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях работы со ссылкой на Instagram-страницу артистки.
В клипе на трек "Хартбіт" Надя эпатажно танцует под дождем вместе с парнем-моделью, которому впоследствии она сострижет волосы.
Артистка напевает "feeling your heartbeat" и будто призывает парня-нарцисса прислушиваться к своим чувствам и отдаться им.
Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
В описании к видеоклипу певица отмечает, что этот трек танцевальный и очень чувственный, наполненный самыми откровенными женскими чувствами. Ранее Дорофеева рассказывала, что этот трек она посвятила мужчинам, не обращающим внимания на чувства других и зацикленных на себе.
Композиция стала первым треком к новому альбому певицы, который выйдет осенью. В создании трека Наде помагал ее партнер - шоумен Миша Кацурин.
Автором видеоряда клипа стала звездная режиссер украинского происхождения - Таню Муиньо. В ее портфолио сотрудничество с такими артистами как Dua Lipa, Katy Perry, The Weekend, Post Malone, Nas X и т.д.
Таню Муиньо (фото:instagram.com/tanumuino)
Фанаты певицы уже оценили работу восторженными комментариями, мы собрали некоторые из них:
- Когда объединяються таланты Дорофеева, Кацурин и Муиньо, результат может быть только мощной силой!!! Вы трое удивительные, чистый талант
- Большое спасибо за качество ваших песен, за хорошие тексты! Украинский язык так красив! Спасибо из Франции
- Это просто что-то нереальное!!! Такой заряд энергии и настроения на целый день!
- Вот это я понимаю уровень! Такое мы любим, браво
- Мне так нравится, что последним проектом Тани был клип Дуа Липы, а теперь у нас есть этот шедевр вот этот уровень! .
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