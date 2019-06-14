Надвигается страшное: синоптики рассказали, где резко ухудшится погода

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в субботу грозит неприятностями жителям нескольких регионов

Погода в Украине в субботу, 15 июня, будет опасной. Часть Украины накроет сильными дождями и грозами, а часть будет страдать от сильной жары.

Погода на востоке страны будет жаркой и сухой. Ночь принесет жителям немного прохлады, +14 +17 градусов, днем будет жарко, от +31 до +33 градусов.

На юге без осадков, солнечно и ясно. Ночью +19 +21 градус, днем воздух прогреется до +31 +33 градусов. В Крыму сухо и жарко, осадки не прогнозируются. Ночью +19 +21 градус, днем столбики термометров покажут +31 +33 градус.

В северных областях пройдут сильные грозы, местами возможно усиление ветра до шквальных значений. Ночью в регионе +17 +19 градусов, днем ожидается от +29 до +31 градуса.

Западные области накроет дождями и грозами, местами возможен град и сильный ветер. Сухо будет только на Волыни. Ночная температура воздуха составит +17 +20 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В центральной части страны дожди, сильные грозы и ливни. Ночью от +17 до +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +29 +31 градуса.

В Киеве 15 июня пройдет гроза, местами возможно усиление ветра. Ночью от +19 до +21 градуса, температура днем составит +30 +32 градуса.

Погода в Украине 15 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик ошарашила прогнозом погоды на ближайшую неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики рассказали, в каких областях на выходных наступит долгожданная прохлада.