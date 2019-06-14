Насувається страшне: синоптики розповіли, де різко погіршиться погода

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в суботу загрожує неприємностями мешканцям кількох регіонів

Погода в Україні в суботу, 15 червня, буде небезпечною. Частину України накриє сильними дощами та грозами, а частина буде страждати від сильної спеки.

Погода на сході країни буде спекотною й сухою. Ніч принесе жителям трохи прохолоди, +14 +17 градусів, вдень буде спекотно, від +31 до +33 градусів.

На півдні без опадів, сонячно і ясно. Вночі +19 +21 градус, удень повітря прогріється до +31 +33 градусів. У Криму сухо і жарко, опади не прогнозуються. Вночі +19 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть +31 +33 градуси.

У північних областях пройдуть сильні грози, місцями можливе посилення вітру до шквальних значень. Вночі в регіоні +17 +19 градусів, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

Західні області накриє дощами і грозами, місцями можливий град і сильний вітер. Сухо буде тільки на Волині. Нічна температура повітря становитиме +17 +20 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

В центральній частині країни дощі, сильні грози та зливи. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +31 градус.

У Києві 15 червня пройде гроза, місцями можливе посилення вітру. Вночі від +19 до +21 градуси, температура вдень становитиме +30 +32 градуси.

Погода в Україні 15 червня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик приголомшила прогнозом погоди на найближчий тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, в яких областях на вихідних наступить довгоочікувана прохолода.