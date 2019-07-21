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Надвигается опасная эпидемия: врач рассказал, как защитить здоровье

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 10:24
Надвигается опасная эпидемия: врач рассказал, как защитить здоровье
Эпидемия дифтерии (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Врач рассказал с какой эпидемией украинцы столкнуться в этот раз

Жителям Украины стоит опасаться эпидемия дифтерии, которая надвигается на страну. Эта бактериальная инфекция опасна тяжелыми осложнениями. Об этом заявил член Ассоциации семейных врачей Украины Юрий Зинчук в эфире Oboz TV.

Врач отметил, что в Украине наблюдалось приличное количество смертей от кори, но теперь надвигается новая эпидемия дифтерии. При этом он подчеркнул, что вспышка инфекции уже зафиксирована в стране, поэтому эпидемии не избежать.

Чтобы защитить себя и близких от болезни, врач призывает делать вакцинацию. Зинчук также напомнил, что общую прививку от столбняка и дифтерии необходимо делать раз в 10 лет. Это означает, что взрослым людям нужно каждые десять лет проходить вакцинацию, чтобы оставаться здоровыми.

Надвигается опасная эпидемия: врач рассказал, как защитить здоровье

Вакцинация (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Врач также отметил, что в стране много лет не закупалась вакцина для взрослой части населения. По его словам, сейчас украинцам доступна дешевая вакцина, которая дает очень хороший результат и защищает иммунитет.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, как защититься от ротавирусной инфекции, которой болеют почти все дети до пяти лет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине уже зафиксировали первую жертву столбняка. 12-летний ребенок заразился инфекцией из-за царапины на колене.

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