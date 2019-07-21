Насувається небезпечна епідемія: лікар розповів, як захистити здоров'я

Епідемія дифтерії (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Лікар розповів з якою епідемією українці зіткнутися в цей раз

Жителям України варто побоюватися епідемія дифтерії, яка насувається на країну. Ця бактеріальна інфекція небезпечна важкими ускладненнями. Про це заявив член Асоціації сімейних лікарів України Юрій Зінчук в ефірі Oboz TV.

Лікар зазначив, що в Україні спостерігалася пристойна кількість смертей від кору, але тепер насувається нова епідемія дифтерії. При цьому він підкреслив, що спалах інфекції вже зафіксований в країні, тому епідемії не уникнути.

Щоб захистити себе і близьких від хвороби, лікар закликає робити вакцинацію. Зінчук також нагадав, що загальне щеплення від правця і дифтерії необхідно робити раз в 10 років. Це означає, що дорослим людям потрібно кожні десять років проходити вакцинацію, щоб залишатися здоровими.

Вакцинація (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Лікар також зазначив, що в країні багато років не закуповувалася вакцина для дорослої частини населення. За його словами, зараз українцям доступна дешева вакцина, яка дає дуже хороший результат і захищає імунітет.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, як захиститися від ротавірусної інфекції, якою хворіють майже всі діти до п'яти років.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вже зафіксували першу жертву правця. 12-річна дитина заразилася інфекцією через подряпину на коліні.