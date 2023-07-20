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Надпотужна сонячна буря накрила Землю: скільки вона триватиме і чим загрожує

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Україна, Четвер 20 липня 2023 10:20
Надпотужна сонячна буря накрила Землю: скільки вона триватиме і чим загрожує Землю накрила потужна сонячна буря (ілюстративне фото: NASA)
Автор: Юлія Гаюк

Потужні сонячні спалахи відбудуться найближчими днями та накриють Землю. Зміни магнітного поля вплинуть на самопочуття всіх людей, а найбільш чутливим до погоди варто особливо берегтися.

Що відомо про прийдешні сонячні бурі - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли чекати на магнітні бурі

Ресурс Meteoagent прогнозував активність сонячних бур з 12 по 19 липня, однак вони не були дуже відчутними. Натомість 20 та 21 липня на Сонці відбудуться найпотужніші спалахи за весь цей період.

Зауважимо, що K-індекси 5 або вище вказують на геомагнітну активність "штормового рівня". Значення 7 чи вище, які бувають вкрай рідко, вказують на дуже сильну геомагнітну бурю, яка несе реальну загрозу приладам і може мати негативний вплив на здоров'я людей.

Надпотужна сонячна буря накрила Землю: скільки вона триватиме і чим загрожує

Дані ресурсу Meteoagent (скриншот)

Що таке сонячні бурі

Це вибухові процеси на Сонці, які характеризують викиданням масивних потоків енергії, різних частинок та електромагнітного випромінювання в космічний простір.

Більшість цих електрично заряджених частинок тримає курс на Землю. Потрапляючи в магнітне поле планети, вони починають з ним взаємодіяти, тим самим руйнуючи.

Частинки з космосу можуть перешкоджати роботі супутників, електричних мереж і засобів зв'язку. Саме через сонячні бурі час від часу відбуваються перебої з GPS, мобільним зв'язком, телебаченням тощо.

Цікаво, що прояв сильних сонячних бур стає також причиною виникнення північного та південного полярного сяйва.

Як полегшити для себе цей період

Вплив магнітних бур проявляється індивідуально. У людей з особливо підвищеною чутливістю може боліти голова, розвинутися мігрень, стрибати тиск і погіршуватися згортання крові.

Щоб уникнути неприємних наслідків, насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не виснажуйте себе в спортзалах силовими тренуваннями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від напоїв, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість віддайте перевагу трав'яним чаям.

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