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Лікарка розповіла, кому з українців особливо небезпечна літня спека

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Понеділок 17 липня 2023 07:01
Лікарка розповіла, кому з українців особливо небезпечна літня спека Як спека шкодить здоров'ю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Спекотна погода погано впливає на всіх без винятку, а от для українців з серцево-судинними захворюваннями високі градуси особливо небезпечні. Тож українцям, які мають ССЗ, треба особливо берегтися.

Як спека впливає на роботу серця, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Ярослава Гільова.

Як впливає спека на роботу серця?

За словами медика, генетично ми адаптовані до м'яких літніх температур до +25-27градусів, тому рекордні позначки не проходять безслідно для серцево-судинної системи.

Під час сильної спеки відбуваються такі процеси в організмі:

  • збільшується частота серцевих скорочень
  • підвищується тиск
  • розширюються периферичні судини
  • набрякають ноги
  • зростає ймовірність утворення тромбів

Особливо шкідливі для здоров'я різкі температурні стрибки.

"Спочатку роботі серця допомагають резервні сили організму, але вони не безмежні. Тому серцево-судинну систему необхідно у цей період підтримати", - зазначила лікарка.

Як допомогти серцю в спеку

Кардіолог поділилася кількома дієвими порадами, дотримуватися яких варто як людям з ССЗ, так і всім іншим:

  • Харчування повинно бути легким та невеликими порціями.
  • Дотримуйтеся питного режиму, споживаючи не менше 2-х літрів рідини на добу.
  • У найспекотніші дні і години намагайтеся не знаходитись на вулиці. Робіть свої справи до 10-ї ранку або після 16-ї години вечора.
  • Не заходьте розпаленими у прохолодну воду.
  • Одяг має бути світлих кольорів з легкої тканини. Обов’язково вдягайте капелюх.
  • Обмежте вживання алкоголю та куріння.
  • І, звісно ж, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря.

Раніше ми писали, який алкоголь є найбільш небезпечним в спекотну погоду.

Також читайте, що кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців.

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