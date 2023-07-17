Лікарка розповіла, кому з українців особливо небезпечна літня спека
Спекотна погода погано впливає на всіх без винятку, а от для українців з серцево-судинними захворюваннями високі градуси особливо небезпечні. Тож українцям, які мають ССЗ, треба особливо берегтися.
Як спека впливає на роботу серця, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Ярослава Гільова.
Як впливає спека на роботу серця?
За словами медика, генетично ми адаптовані до м'яких літніх температур до +25-27градусів, тому рекордні позначки не проходять безслідно для серцево-судинної системи.
Під час сильної спеки відбуваються такі процеси в організмі:
- збільшується частота серцевих скорочень
- підвищується тиск
- розширюються периферичні судини
- набрякають ноги
- зростає ймовірність утворення тромбів
Особливо шкідливі для здоров'я різкі температурні стрибки.
"Спочатку роботі серця допомагають резервні сили організму, але вони не безмежні. Тому серцево-судинну систему необхідно у цей період підтримати", - зазначила лікарка.
Як допомогти серцю в спеку
Кардіолог поділилася кількома дієвими порадами, дотримуватися яких варто як людям з ССЗ, так і всім іншим:
- Харчування повинно бути легким та невеликими порціями.
- Дотримуйтеся питного режиму, споживаючи не менше 2-х літрів рідини на добу.
- У найспекотніші дні і години намагайтеся не знаходитись на вулиці. Робіть свої справи до 10-ї ранку або після 16-ї години вечора.
- Не заходьте розпаленими у прохолодну воду.
- Одяг має бути світлих кольорів з легкої тканини. Обов’язково вдягайте капелюх.
- Обмежте вживання алкоголю та куріння.
- І, звісно ж, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря.
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