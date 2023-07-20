Сверхмощная солнечная буря накрыла Землю: сколько она продлится и чем грозит

Мощные солнечные вспышки произойдут в ближайшие дни и накроют Землю. Изменения магнитного поля окажут влияние на самочувствие всех людей, а наиболее чувствительным к погоде следует особо беречься.

Что известно о грядущих солнечных бурях - читайте ниже в материале Styler.

Когда ждать магнитные бури

Ресурс Meteoagent прогнозировал активность солнечных бурь с 12 по 19 июля, однако они не были слишком ощутимы. 20 и 21 июля на Солнце состоятся самые мощные вспышки за весь этот период.

Заметим, что K-индексы 5 или выше указывают на геомагнитную активность "штормового уровня". Значения 7 или выше, которые бывают крайне редко, указывают на сильнейшую геомагнитную бурю, которая несет реальную угрозу приборам и может оказать негативное влияние на здоровье людей.

Данные ресурса Meteoagent (скриншот)

Что такое солнечные бури

Это взрывные процессы на Солнце, характеризующие выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство этих электрически заряженных частиц держит курс на Землю. Попадая в магнитное поле планеты, они начинают с ним взаимодействовать, тем самым разрушая.

Частицы из космоса могут препятствовать работе спутников, электрических сетей и средств связи. Именно из-за солнечных бурь время от времени происходят перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д.

Интересно, что проявление сильных солнечных бурь становится причиной возникновения северного и южного полярного сияния.

Как облегчить для себя этот период

Воздействие магнитных бурь проявляется индивидуально. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшаться свертываемость крови.

Чтобы избежать неприятных последствий, прежде всего позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не истощайте себя в спортзалах силовыми тренировками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от напитков, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.