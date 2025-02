Надовго втамують голод. Ці 10 продуктів наситять вас на 100%

Читайте також, яка їжа більш корисна для організму - холодна чи гаряча?

А також ми писали про найкращу кашу для молодості жінок.

В матеріалі використані такі джерела - Facebook-сторінка тренера Віктора Мандзяка, МОЗ, Eat this, not That.