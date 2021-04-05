UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Надоело: в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок

Автор: Дмитрий Войналович

В Укрзализныце рассказали пассажирам, что им грозит за несоблюдение масочного режима в поездах во время локдауна в Украине.

Соответствующий пост-обращение и видео появились на официальной странице УЗ в Facebook.

"Пожалуйста, мы все понимаем: надоело, тяжело и "сколько можно вообще", но очень просим: не снимайте маску в дороге!" - обратились железнодорожники к украинцам.

В УЗ просят пассажиров "проявить уважение друг к другу и к сотрудникам, которые в ней (в дороге - ред.) находятся долгие часы смен".

"Если вы видите наших проводников, стюардов или кассиров без маски или если они не требуют от пассажиров ее надеть - сразу звоните на нашу горячую линию 0800-50-3111, будем принимать жесткие меры", - обещают в Укрзализныце.

Кроме того, украинцам рассказали, какие санкции ждут пассажиров, которые будут игнорировать требование надеть маску.

"После третьего предупреждения пассажиру без маски наш сотрудник проинструктирован вызвать полицию на ближайшей станции для снятия нарушителя с поезда", - говорится в сообщении.

В УЗ обратились к пассажирам, которые планируют нарушать масочный режим в поездах

Ранее Укрзализныця рассказала, как будут ездить поезда во время локдауна в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныця
Читайте также
Между Харьковом и Мариуполем с 9 апреля начнет курсировать поезд
"Укрзализныци" необходима реформа, изменение тарифов не спасет ее от упадка, - эксперт
Прогноз погоды