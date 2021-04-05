Надоело: в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок

"Пожалуйста, мы все понимаем: надоело, тяжело и "сколько можно вообще", но очень просим: не снимайте маску в дороге!" - обратились железнодорожники к украинцам.

В УЗ просят пассажиров "проявить уважение друг к другу и к сотрудникам, которые в ней (в дороге - ред.) находятся долгие часы смен".

"Если вы видите наших проводников, стюардов или кассиров без маски или если они не требуют от пассажиров ее надеть - сразу звоните на нашу горячую линию 0800-50-3111, будем принимать жесткие меры", - обещают в Укрзализныце.

Кроме того, украинцам рассказали, какие санкции ждут пассажиров, которые будут игнорировать требование надеть маску.

"После третьего предупреждения пассажиру без маски наш сотрудник проинструктирован вызвать полицию на ближайшей станции для снятия нарушителя с поезда", - говорится в сообщении.

В УЗ обратились к пассажирам, которые планируют нарушать масочный режим в поездах