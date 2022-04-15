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"Надо всех нациков раздолбить": матери РФ продолжают "топить" за Путина, отправляя на войну своих сыновей

В России женщины Бурятии зомбированы пропагандой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российская пропаганда не перестает удивлять и шокировать. Например, женщины в Бурятии всецело поддерживают агрессивную политику Владимира Путина против Украины и заявляют, что тут нужно "раздолбить всех нациков".

Видео с такими мамами показали в сети.

Журналисты издания "Люди Байкала" спросили у жителей республики, не обидно ли им за такие большие потери молодых военных из Бурятии и как они относятся к спецоперации.

Отметим, что этот регион второй по численности потерь солдат в РФ.

Что говорят российские матери

"Правильно, всех нациков нужно раздолбить. Это что такое? Они же издеваются над нашими ребятами", - сообщила гражданка РФ.

"Я верю своему президенту. То, что он делает, это все правильно", - сказала другая женщина на видео.

При этом женщины соглашаются, что их детей бросили, как пушечное мясо, а потом уже направили "ветеранов Афганистана".

"Наши ребята хотели танками дойти до Киева, но не ожидали такого отпора. Да, многие погибли", - отмечает пожилая женщина в ролике.

Смотрите на видео, что говорят женщины в Бурятии.

Как мы писали ранее, на Совбезе ООН зачитали письмо украинского мальчика маме, убитой российскими солдатами.

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