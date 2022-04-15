"Треба всіх нациків роздовбати": матері РФ продовжують "топити" за Путіна, відправляючи на війну своїх синів

Журналісти видання "Люди Байкалу" запитали у жителів республіки, чи не прикро їм за такі великі втрати молодих військових з Бурятії і як вони ставляться до спецоперації.

Зазначимо, що цей регіон другий за чисельністю втрат солдатів у РФ.

Що кажуть Російські матері

"Правильно, всіх нациків потрібно роздовбати. Це що таке? Вони ж знущаються з наших хлопців", - повідомила громадянка РФ.

"Я вірю своєму президенту. Те, що він робить, це все правильно", - сказала інша жінка на відео.

При цьому жінки погоджуються, що їхніх дітей кинули, як гарматне м'ясо, а потім вже направили "ветеранів Афганістану".

"Наші хлопці хотіли танками дійти до Києва, але не очікували такої відсічі. Так, багато хто загинув", - зазначає літня жінка в ролику.

Дивіться на відео, що говорять жінки в Бурятії.