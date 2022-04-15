ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Треба всіх нациків роздовбати": матері РФ продовжують "топити" за Путіна, відправляючи на війну своїх синів

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 10:33
"Треба всіх нациків роздовбати": матері РФ продовжують "топити" за Путіна, відправляючи на війну своїх синів У Росії жінки Бурятії зомбовані пропагандою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російська пропаганда не перестає дивувати і шокувати. Наприклад, жінки в Бурятії цілком підтримують агресивну політику Володимира Путіна проти України і заявляють, що тут потрібно "роздовбати всіх нациків".

Відео з такими мамами показали в мережі.

Журналісти видання "Люди Байкалу" запитали у жителів республіки, чи не прикро їм за такі великі втрати молодих військових з Бурятії і як вони ставляться до спецоперації.

Зазначимо, що цей регіон другий за чисельністю втрат солдатів у РФ.

Що кажуть Російські матері

"Правильно, всіх нациків потрібно роздовбати. Це що таке? Вони ж знущаються з наших хлопців", - повідомила громадянка РФ.

"Я вірю своєму президенту. Те, що він робить, це все правильно", - сказала інша жінка на відео.

При цьому жінки погоджуються, що їхніх дітей кинули, як гарматне м'ясо, а потім вже направили "ветеранів Афганістану".

"Наші хлопці хотіли танками дійти до Києва, але не очікували такої відсічі. Так, багато хто загинув", - зазначає літня жінка в ролику.

Дивіться на відео, що говорять жінки в Бурятії.

Як ми писали раніше, на Радбезі ООН зачитали лист українського хлопчика мамі, вбитій російськими солдатами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку