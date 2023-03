Надмасивна чорна діра розвернулася і спрямувала струмені прямо на Землю

Зазначається, що подібний різкий розворот чорної діри спантеличив астрофізиків.

У публікації вказується, що активні галактичні ядра (АЯГ) - це голодні чорні діри в ядрах багатьох інших галактик, і вони акрецують матерію та викидають потужні струмені високоенергетичних частинок, відомі як релятивістські струмені.

Йдеться про велику галактику PBC J2333.9-2343 діаметром близько 4 мільйонів світлових років, що раніше класифікувалася як радіогалактика. Гігантські струмені випромінювання її АЯГ були спрямовані перпендикулярно до нашої лінії спостереження.

Галактика PBC J2333.9-2343 (фото: Institute for Astronomy at the University of Hawaii)

Нове дослідження дозволило рекласифікувати галактику як блазар (активні галактичні ядра з релятивістськими джетами, спрямованими у бік спостерігача), що означає, що струмені чорної діри тепер спрямовані прямо на нашу планету.

Дослідники пишуть, що джети (струми плазми, що вириваються з ядер таких астрономічних об'єктів) галактики змістилися "на "драматичний" ступінь".

Астрофізик та провідний автор дослідження Лорен Ернандес-Гарсія разом із колегами підтверджують наявність "блазароподібного ядра в центрі цієї гігантської радіогалактики, ймовірно, радіоквазара з плоским спектром та незвичайними властивостями".

При цьому науковці не можуть поки що пояснити, що призвело до зміщення цієї чорної діри.

Поточні теорії включають злиття галактик, коли інша велика галактика зіткнулася з PBC J2333.9-2343, змістивши орієнтацію в ній. Однак, потрібні додаткові спостереження, щоб розгадати цю таємницю.