Надію Матвєєву "рознесли" хейтери після її появи на мітингу під КМДА: вона відповіла

Надія Матвєєва прийшла на мітинг біля КМДА

Вчора, 14 грудня, знаменитість разом із рештою українців прийшла на мітинг, вимагаючи посилити фінансову підтримку військових ЗСУ із міського кошторису.

Спочатку Надія намагалась потрапити до сесійної зали, щоб виступити перед мером і депутатами. Однак її не пропустили.

Втім, це її не зупинило і вона взяла мікрофон, щоб виступити перед громадою.

Матвєєва вимагає, щоб "замість забудов ландшафтної зони на Оболоні та дороги через парк Осокорки спрямували кошти на інклюзивні потреби".

Свою вимову зірка запостила в Instagram.

Не всі українці підтримали телеведучу

Користувачі мережі погодилися з думкою Надії, однак не обійшлося без тих, хто її розкритикував.

Зокрема, у знаменитості поцікавилися, чому вона раніше не виходила на мітинги з приводу інших питань.

Пані Надія, я Вам дякую за громадянську позицію!

Надія, ви молодець! Нехай все вийде і вас не покидає рівновага та спокій

Чому не питаєте про гроші на марафон?

А слабо на банкову піти? Звідти ноги ростуть!

А чому не йшли мітингувати під ВР, коли приймався бюджет України на 2024. Слабо було, ведуча СТБ?

Риба гниє з голови! Не там страйкуєте!

Надія відповіла хейтерам

Телеведуча запропонувала деяким українцям відчепитися від неї.

"Це для тих, хто під моїми відео зауважує, що я не те зробила, не туди пішла, про те забула, не сказала, не тих підтримала… Пропоную вам відчепитися. Я вас не тримаю. Я вас відпускаю. У мене є свої почуття, досвід, бажання, розуміння. Виходячи з цього я щось роблю. І якщо у вас є свої емоції й досвід, уявіть собі ви можете з цим щось зробити, а не тільки п*здякати у коментарях під моїми відео", - наголосила вона.