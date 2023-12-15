Надежду Матвееву "разнесли" хейтеры после ее появления на митинге под КГГА: она ответила

На днях украинская телеведущая Надежда Матвеева приняла участие в митинге возле здания КГГА, посвященного изменениям в бюджете Киева на 2024 год. Соответствующим роликом она поделилась в своих соцсетях, после чего столкнулась с хейтом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды СТБ.
Вчера, 14 декабря, знаменитость вместе с остальными украинцами пришла на митинг, требуя усилить финансовую поддержку военных ВСУ из городской сметы.
Сначала Надежда пыталась попасть в сессионный зал, чтобы выступить перед мэром и депутатами. Однако ее не пропустили.
Впрочем, это ее не остановило, и она взяла микрофон, чтобы выступить перед общиной.
Матвеева требует, чтобы "вместо застроек ландшафтной зоны на Оболони и дороги через парк Осокорки направили средства на инклюзивные нужды".
Свою речь звезда запостила в Instagram.
Пользователи сети согласились с мнением Надежды, однако не обошлось без тех, кто ее раскритиковал.
В частности, у знаменитости поинтересовались, почему она раньше не выходила на митинги по другим вопросам.
Телеведущая предложила некоторым украинцам отстать от нее.
"Это для тех, кто под моими видео замечает, что я не то сделала, не туда пошла, о том забыла, не сказала, не тех поддержала... Предлагаю вам отстать. Я вас не держу. Я вас отпускаю. У меня есть свои чувства, опыт, желание, понимание. Исходя из этого я что-то делаю. И если у вас есть свои эмоции и опыт, представьте себе вы можете с этим что-то сделать, а не только п*здякать в комментариях под моими видео", - подчеркнула она.
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