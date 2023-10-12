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Надійно захищає імунітет: який вітамін потрібно обов'язково приймати восени та взимку

Як уникнути дефіциту вітаміну D (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В осінньо-зимовий період зменшується кількість сонця. Тому варто особливо ретельно дбати про профілактику нестачі вітаміну D.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Міністерства охорони здоров'я у Telegram.

Чому важливий вітамін D

Для організму людину такий вітамін дуже важливий, адже забезпечує:

  • щільність кісток, розвиток м’язів
  • допомагає регулювати баланс кальцію, магнію і фосфору
  • підтримує опірність організму бактеріям та вірусам
  • бере участь у діяльності нервової системи

Одними з найкращих джерел вітаміну D є м’ясо жирної риби (оселедець, лосось, тунець, скумбрія) і риб’ячий жир. Вітамін також міститься в яєчних жовтках, печінці, грибах та сирі.

Зокрема, якщо йдеться про весняно-літній сезон, то регулярного збалансованого харчування і перебування на вулиці 10-15 хв достатньо, щоби здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.

Важливо не призначати собі харчові добавки самостійно. Необхідно пам’ятати, що люди різного віку потребують різної кількості вітаміну D.

До того ж його передозування може призвести до накопичення солей кальцію в суглобах, нирках, підвищення рівня кальцію в сироватці крові, сечі та відкладення мінеральних речовин у м’яких тканинах.

Симптоми дефіциту вітаміну D

Нестача може виникнути як у дитини, так і у дорослої людини. Ознаки гіповітамінозу D часто малопомітні або навіть відсутні на ранніх стадіях. Їх легко проігнорувати, списавши на звичайне нездужання. Зверніть увагу на такі симптоми:

  • м'язові болі та спазми
  • підвищена втома
  • регулярні болі в кістках та суглобах
  • подразнення шкіри
  • поганий сон
  • головні болі
  • зниження настрою
  • печіння у горлі та у роті
  • проблеми із травленням
  • тривале загоєння ран

 

Раніше ми повідомляли, яку помилку роблять усі під час прийому вітамінів.

Також читайте, який вітамін є вкрай важливим для здоров'я серця.

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