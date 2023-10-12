Надійно захищає імунітет: який вітамін потрібно обов'язково приймати восени та взимку

Чому важливий вітамін D

Для організму людину такий вітамін дуже важливий, адже забезпечує:

щільність кісток, розвиток м’язів

допомагає регулювати баланс кальцію, магнію і фосфору

підтримує опірність організму бактеріям та вірусам

бере участь у діяльності нервової системи

Одними з найкращих джерел вітаміну D є м’ясо жирної риби (оселедець, лосось, тунець, скумбрія) і риб’ячий жир. Вітамін також міститься в яєчних жовтках, печінці, грибах та сирі.

Зокрема, якщо йдеться про весняно-літній сезон, то регулярного збалансованого харчування і перебування на вулиці 10-15 хв достатньо, щоби здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.

Важливо не призначати собі харчові добавки самостійно. Необхідно пам’ятати, що люди різного віку потребують різної кількості вітаміну D.

До того ж його передозування може призвести до накопичення солей кальцію в суглобах, нирках, підвищення рівня кальцію в сироватці крові, сечі та відкладення мінеральних речовин у м’яких тканинах.

Симптоми дефіциту вітаміну D

Нестача може виникнути як у дитини, так і у дорослої людини. Ознаки гіповітамінозу D часто малопомітні або навіть відсутні на ранніх стадіях. Їх легко проігнорувати, списавши на звичайне нездужання. Зверніть увагу на такі симптоми: