Надійно захищає імунітет: який вітамін потрібно обов'язково приймати восени та взимку

В осінньо-зимовий період зменшується кількість сонця. Тому варто особливо ретельно дбати про профілактику нестачі вітаміну D.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Міністерства охорони здоров'я у Telegram.
Для організму людину такий вітамін дуже важливий, адже забезпечує:
Одними з найкращих джерел вітаміну D є м’ясо жирної риби (оселедець, лосось, тунець, скумбрія) і риб’ячий жир. Вітамін також міститься в яєчних жовтках, печінці, грибах та сирі.
Зокрема, якщо йдеться про весняно-літній сезон, то регулярного збалансованого харчування і перебування на вулиці 10-15 хв достатньо, щоби здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.
Важливо не призначати собі харчові добавки самостійно. Необхідно пам’ятати, що люди різного віку потребують різної кількості вітаміну D.
До того ж його передозування може призвести до накопичення солей кальцію в суглобах, нирках, підвищення рівня кальцію в сироватці крові, сечі та відкладення мінеральних речовин у м’яких тканинах.
Нестача може виникнути як у дитини, так і у дорослої людини. Ознаки гіповітамінозу D часто малопомітні або навіть відсутні на ранніх стадіях. Їх легко проігнорувати, списавши на звичайне нездужання. Зверніть увагу на такі симптоми:
Раніше ми повідомляли, яку помилку роблять усі під час прийому вітамінів.
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