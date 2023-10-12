Надежно защищает иммунитет: какой витамин нужно обязательно принимать осенью и зимой

В осенне-зимний период уменьшается количество солнца. Поэтому следует особенно тщательно заботиться о профилактике недостатка витамина D.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства здравоохранения в Telegram.
Для организма человека такой витамин очень важен, ведь обеспечивает:
Одними из лучших источников витамина D является мясо жирной рыбы (селедка, лосось, тунец, скумбрия) и рыбий жир. Витамин также содержится в яичных желтках, печени, грибах и сыре.
В частности, если речь идет о весенне-летнем сезоне, то регулярного сбалансированного питания и пребывания на улице 10-15 мин достаточно, чтобы здоровый человек получил необходимое количество витамина D.
Важно не назначать себе пищевые добавки самостоятельно. Необходимо помнить, что люди всех возрастов нуждаются в разном количестве витамина D.
К тому же его передозировка может привести к накоплению солей кальция в суставах, почках, повышению уровня кальция в сыворотке крови, моче и отложению минеральных веществ в мягких тканях.
Недостаток может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого человека. Признаки гиповитаминоза D часто малозаметны или даже отсутствуют на ранних стадиях. Их легко проигнорировать, списав на обычное недомогание. Обратите внимание на следующие симптомы:
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