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Надежно защищает иммунитет: какой витамин нужно обязательно принимать осенью и зимой

Как избежать дефицита витамина D (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В осенне-зимний период уменьшается количество солнца. Поэтому следует особенно тщательно заботиться о профилактике недостатка витамина D.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства здравоохранения в Telegram.

Почему важен витамин D

Для организма человека такой витамин очень важен, ведь обеспечивает:

  • плотность костей, развитие мышц
  • помогает регулировать баланс кальция, магния и фосфора
  • поддерживает сопротивляемость организма бактериям и вирусам
  • участвует в деятельности нервной системы

Одними из лучших источников витамина D является мясо жирной рыбы (селедка, лосось, тунец, скумбрия) и рыбий жир. Витамин также содержится в яичных желтках, печени, грибах и сыре.

В частности, если речь идет о весенне-летнем сезоне, то регулярного сбалансированного питания и пребывания на улице 10-15 мин достаточно, чтобы здоровый человек получил необходимое количество витамина D.

Важно не назначать себе пищевые добавки самостоятельно. Необходимо помнить, что люди всех возрастов нуждаются в разном количестве витамина D.

К тому же его передозировка может привести к накоплению солей кальция в суставах, почках, повышению уровня кальция в сыворотке крови, моче и отложению минеральных веществ в мягких тканях.

Симптомы дефицита витамина D

Недостаток может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого человека. Признаки гиповитаминоза D часто малозаметны или даже отсутствуют на ранних стадиях. Их легко проигнорировать, списав на обычное недомогание. Обратите внимание на следующие симптомы:

  • мышечные боли и спазмы
  • повышенная усталость
  • регулярные боли в костях и суставах
  • раздражение кожи
  • плохой сон
  • головные боли
  • снижение настроения
  • жжение в горле и во рту
  • проблемы с пищеварением
  • длительное заживление ран

 

Ранее мы сообщали, какую ошибку совершают все во время приема витаминов.

Также читайте, какой витамин крайне важен для здоровья сердца.

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