Надійний захист: 7 найкращих антивірусів для вашого ПК у 2024 році

Bitdefender Antivirus Plus

Bitdefender Antivirus Plus пропонує безліч функцій: захист від програм-вимагачів, спеціальний захищений браузер для фінансових транзакцій, VPN для захисту вашого інтернет-з'єднання, блокування рекламних трекерів, автоматичне виявлення відсутніх патчів безпеки та багато іншого.

Хоча назва програми говорить про "антивірус", набір її функцій перевершує багато комплексних пакетів безпеки.

Крім цього, Bitdefender Antivirus Plus справді є хорошим антивірусом. Незалежні тестові лабораторії регулярно присуджують йому ідеальні чи близькі до ідеальної оцінки.

Є, звісно, і кілька незначних недоліків. Наприклад, перше повне сканування після встановлення може тривати багато часу. А для безлімітного використання VPN потрібна окрема підписка. Але загалом це відмінний вибір для антивірусного захисту.

Якщо вам потрібний всеосяжний захист із мінімальною взаємодією, просто запустіть Bitdefender Antivirus Plus і увімкніть у самій програмі "Автопілот".

Плюси

Ідеальні оцінки у незалежних лабораторних тестах

Відмінний захист від шахрайських та шкідливих сайтів

Багаторівневий захист від програм-вимагачів

Ізольований браузер для безпечного використання банківських сервісів

Блокує відстеження рекламодавцями

Безліч додаткових функцій безпеки

Мінуси

Безлімітний VPN вимагає окремої підписки

Перше повне сканування може бути повільним

Bitdefender Antivirus Plus (фото: PCMag)

Norton AntiVirus Plus

Експертиза Norton у галузі антивірусного захисту розвивалася десятиліттями, і Norton AntiVirus Plus є вершиною цієї еволюції. Програма отримує відмінні оцінки від незалежних лабораторій і чудово справляється з багатьма практичними тестами, включаючи випробування з дюжиною реальних зразків програм-вимагачів.

Однак, ця програма пропонує більше, ніж просто антивірус. Його брандмауер захищає від зовнішніх атак і внутрішніх загроз, не засипаючи користувача докучливими спливаючими вікнами із запитами.

Окремий модуль доповнює захист брандмауера, виявляючи та блокуючи атаки на вразливості. Інші додаткові функції включають систему резервного копіювання, яка може архівувати ваші файли локально або у наданому хмарному сховищі, фільтр спаму для тих, кому він ще потрібен, інструмент оновлення програмного забезпечення та багато іншого.

Колись Norton був обмежений одним пристроєм, захищаючи лише одну систему Windows. Тепер ви можете придбати підписку на п'ять пристроїв, щоб захистити комп'ютери Windows, macOS, пристрої Android та iOS. Це робить програму ще привабливішою.

Технологія Norton бореться з вірусами та іншими шкідливими програмами багато років, починаючи з епохи MS-DOS. Якщо вам потрібний захист від відомого бренду, що зарекомендував себе за десятиліття, Norton AntiVirus Plus це те, що вам потрібно.

Плюси

Відмінні оцінки у незалежних лабораторних тестах

Data Protector відбиває атаки програм-вимагачів

Вбудоване онлайн резервне копіювання

Інтелектуальний захист брандмауера

Включає сканування вразливостей та інших функцій рівня комплексних рішень

Мінуси

Відносно висока ціна

Norton AntiVirus Plus (фото: PCMag)

McAfee AntiVirus

McAfee більше не пропонує кросплатформовий захист, як це робив McAfee AntiVirus Plus, але базовий McAfee AntiVirus залишається потужним вибором для захисту окремого комп'ютера під керуванням Windows.

Окремий - ключове слово, оскільки тут немає звичайних знижок при покупці кількох ліцензій (на три, п'ять або 10 пристроїв). Для захисту кожного нового пристрою вам доведеться придбати окрему копію програми.

Незалежні лабораторії високо цінують технологію McAfee по боротьбі зі шкідливими програмами.

McAfee AntiVirus виходить за рамки базового антивірусу, пропонуючи систему захисту від програм-вимагачів, простий брандмауер, систему захисту від атак із використанням криптовалют та багато іншого.

Через переход від захисту необмеженої кількості пристроїв на всіх платформах до захисту одного комп'ютера під Windows, McAfee AntiVirus орієнтований на іншу аудиторію, ніж його попередник.

Але є користувачі, яким потрібний захист лише для одного, але дуже важливого ПК. Якщо ви належите до їх числа, варто звернути увагу на McAfee AntiVirus.

Плюси

Ідеальні оцінки у лабораторних тестах

Гарантія захисту від вірусів

Мінуси

Захист тільки для Windows, без знижок при купівлі кількох ліцензій

Відсутня низка функцій, які були в попередній версії

McAfee AntiVirus (фото: McAfee)

G Data Antivirus

Згідно з сайтом G Data, компанія випустила першу антивірусну програму у 1985 році. Незалежно від того, чи була вона найпершою, у G Data Antivirus довга і багата історія.

AV-Test регулярно присуджує їй максимально можливу оцінку, а результати в тестах AV-Comparatives варіюються від задовільних до ідеальних. G Data показав результати близькі до максимальних у практичних тестах на захист від шкідливих програм та шкідливих завантажень.

Протягом своєї еволюції цей антивірусний інструмент отримав безліч додаткових функцій безпеки.

Компонент виявлення експлойтів показав найкращі результати порівняно з більшістю конкурентів. Інші додаткові функції включають фільтрацію спаму, захист BankGuard для фінансових транзакцій, активний захист від кейлоггерів та детальний контроль за автозавантаженням.

Деякі користувачі воліють найновіший і найсучасніший антивірусний захист, тоді як інші вибирають зрілу програму, яка мала достатньо часу, щоб позбутися будь-яких слабких місць.

G Data Antivirus - це повноцінна утиліта з кількома додатковими функціями безпеки. Це саме те, що потрібне тим, хто шукає перевірений часом антивірусний інструмент.

Плюси

Хороші результати у тесті на захист від шкідливих програм

Захищає від банківських троянів, кейлоггерів, програм-вимагачів та експлойтів.

Відносно недорогий

Включає спам-фільтр

Мінуси

Доступні результати тестів лише від однієї незалежної лабораторії за останній час

G Data Antivirus (фото: TechRadar)

Malwarebytes Premium Security

Протягом багатьох років безкоштовна версія Malwarebytes Free була універсальним рішенням, коли ваш звичайний антивірус не справлявся зі своїм завданням. Однак це завжди був спеціалізований інструмент, а не рішення для повсякденного використання.

З іншого боку, Malwarebytes Premium пропонує всі функції, які ви очікуєте від повноцінного антивірусу, починаючи зі сканування на вимогу та за розкладом, а також під час доступу до файлів.

Його повне сканування є швидким та використовує різні методи захисту в режимі реального часу, включаючи виявлення за поведінкою, виявлення активності програм-вимагачів та захист від експлойтів.

Компанія стверджує, що її передові методи виявлення ідеально не підходять для стандартизованих тестів. Ті, хто використовував Malwarebytes Free для усунення збоїв іншого антивірусу, гідно оцінять повнофункціональний Malwarebytes Premium.

Плюси

Найкращий результат з виявлення шкідливих програм у практичних тестах

Дуже хороший захист від шкідливих та шахрайських сайтів

Відмінні оцінки від однієї незалежної лабораторії

Ефективний захист від програм-вимагачів

Мінуси

Мало функцій крім базового антивірусу

Деякі результати тестів нижчі, ніж у попередньому огляді

Malwarebytes Premium Security (фото: Veriato)

Sophos Home Premium

Sophos - відоме ім'я в галузі корпоративних антивірусів з функцією віддаленого керування, що дозволяє ІТ-відділу контролювати безпеку.

Sophos Home Premium надає цю ж функцію віддаленого керування звичайному користувачеві. Ви можете встановити антивірусний захист для своєї сім'ї та друзів, незалежно від того, чи знаходяться вони в іншому місті чи країні, та керувати всіма установками, не виходячи з дому.

Цей антивірус має лише один нещодавній результат лабораторного тестування, але він хороший - сертифікація AAA від SE Labs. У практичному тесті на захист від шкідливих програм він показав 100-відсоткове виявлення і набрав 9,9 з 10 можливих балів.

Він також заробив 100 відсотків за захист від веб-сторінок, які розміщують зловмисне програмне забезпечення.

Але його захист у цьому не закінчується. У його крихітну локальну клієнтську програму вбудовано ефективний захист від програм-вимагачів, захист від експлойтів, захист фінансових транзакцій, запобігання злому веб-камери та багато іншого.

Як зазначалося, ви можете керувати всіма своїми установками зі зручної онлайн-консолі. Нещодавно Sophos розширив цю функцію віддаленого керування на додатки для Android і iOS, що означає, що ви можете керувати пристроями віддалено з будь-якої точки світу.

Плюси

Відмінні результати у практичних тестах

Ефективний захист від програм-вимагачів

Дистанційне керування до 10 ПК або Mac

Недорогий

Мінуси

Обмежені результати лабораторних випробувань

Неефективний батьківський контроль

Більше не пропонує керування мобільними пристроями або захист від кейлоггерів

Для використання деяких функцій потрібні додаткові технічні знання

Sophos Home Premium (фото: Veriato)

Webroot AntiVirus

Як і більшість антивірусів, він миттєво знищує відомі шкідливі програми, а ось з невідомими справа йде інакше. Webroot надсилає інформацію про будь-яку невідому програму в хмару та запускає її в ізольованому середовищі, віртуалізуючи всі системні зміни, щоб вони не стали постійними.

Хмарний аналіз може зайняти деякий час, але якщо він визначить, що програма шкідлива, Webroot видаляє її та відкотить усі системні зміни.

Однак таке виявлення із затримкою не підходить для більшості стандартизованих тестів. Лабораторії, як правило, очікують, що антивірус визначить шкідливу програму відразу чи взагалі.

Результати Webroot у лабораторних тестах розрізнені та сильно різняться.

Деякі розширені функції Webroot вимагають вищих середніх знань. Незалежно від того, чи ви є експертом чи ні, ви обов'язково оціните його невеликий розмір і блискавичні сканування.

Плюси

Швидке сканування, невеликий розмір

Мінімальне навантаження на систему

Може усунути наслідки атак програм-вимагачів

Розширені функції

Мінуси

Більше не пропонує віддаленого моніторингу та налаштування

Неідеальний захист від модифікованих вручну програм-вимагачів

Обмежені результати лабораторних випробувань

Розширені функції потребують специфічних знань

Немає знижок при купівлі кількох ліцензій

Webroot AntiVirus (фото: Security.org)