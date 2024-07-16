Надежная защита: 7 лучших антивирусов для вашего ПК в 2024 году

Bitdefender Antivirus Plus

Bitdefender Antivirus Plus предлагает множество функций: защита от программ-вымогателей, специальный защищенный браузер для финансовых транзакций, VPN для защиты вашего интернет-соединения, блокировка рекламных трекеров, автоматическое обнаружение отсутствующих патчей безопасности и многое другое.

Хотя название программы говорит об "антивирусе", набор ее функций превосходит многие комплексные пакеты безопасности.

Помимо этого, Bitdefender Antivirus Plus действительно является хорошим антивирусом. Независимые тестовые лаборатории регулярно присуждают ему идеальные или близкие к идеальным оценки.

Есть, конечно, и несколько незначительных недостатков. Например, первое полное сканирование после установки может занять много времени. А для безлимитного использования VPN требуется отдельная подписка. Но в целом, это отличный выбор для антивирусной защиты.

Если вам нужна всеобъемлющая защита с минимальным взаимодействием, просто запустите Bitdefender Antivirus Plus и включите в самой программе "Автопилот".

Плюсы

Идеальные оценки в независимых лабораторных тестах

Отличная защита от мошеннических и вредоносных сайтов

Многоуровневая защита от программ-вымогателей

Изолированный браузер для безопасного использования банковских сервисов

Блокирует отслеживание рекламодателями

Множество дополнительных функций безопасности

Минусы

Безлимитный VPN требует отдельной подписки

Первое полное сканирование может быть медленным

Bitdefender Antivirus Plus (фото: PCMag)

Norton AntiVirus Plus

Экспертиза Norton в области антивирусной защиты развивалась десятилетиями, и Norton AntiVirus Plus является вершиной этой эволюции. Программа получает отличные оценки от независимых лабораторий и превосходно справляется со многими практическим тестами, включая испытание с дюжиной реальных образцов программ-вымогателей.

Однако эта программа предлагает больше, чем просто антивирус. Его брандмауэр защищает от внешних атак и внутренних угроз, не засыпая пользователя надоедливыми всплывающими окнами с запросами.

Отдельный модуль дополняет защиту брандмауэра, обнаруживая и блокируя атаки на уязвимости. Другие дополнительные функции включают систему резервного копирования, которая может архивировать ваши файлы локально или в предоставленном облачном хранилище, фильтр спама для тех, кому он еще нужен, инструмент обновления программного обеспечения и многое другое.

Когда-то Norton был ограничен одним устройством, защищая только одну систему Windows. Теперь вы можете приобрести подписку на пять устройств, чтобы защитить компьютеры Windows, macOS, устройства Android и iOS. Это делает программу еще более привлекательной.

Технология Norton борется с вирусами и другими вредоносными программами уже много лет, начиная с эпохи MS-DOS. Если вам нужна защита от известного бренда, зарекомендовавшего себя за десятилетия, Norton AntiVirus Plus - это то, что вам нужно.

Плюсы

Отличные оценки в независимых лабораторных тестах

Data Protector отражает атаки программ-вымогателей

Встроенное онлайн-резервное копирование

Интеллектуальная защита брандмауэра

Включает сканирование уязвимостей и другие функции уровня комплексных решений

Минусы

Относительно высокая цена

Norton AntiVirus Plus (фото: PCMag)

McAfee AntiVirus

McAfee больше не предлагает кроссплатформенную защиту, как это делал McAfee AntiVirus Plus, но базовый McAfee AntiVirus остается мощным выбором для защиты отдельного компьютера под управлением Windows.

"Отдельный" - ключевое слово, поскольку здесь нет обычных скидок при покупке нескольких лицензий (на три, пять или 10 устройств). Для защиты каждого нового устройства вам придется покупать отдельную копию программы.

Независимые лаборатории высоко ценят технологию McAfee по борьбе с вредоносными программами.

McAfee AntiVirus выходит за рамки базового антивируса, предлагая систему защиты от программ-вымогателей, простой брандмауэр, систему защиты от атак с использованием криптовалют и многое другое.

Из-за перехода от защиты неограниченного количества устройств на всех платформах к защите одного компьютера под Windows, McAfee AntiVirus ориентирован на другую аудиторию, чем его предшественник.

Но есть пользователи, которым нужна защита только для одного, но очень важного ПК. Если вы относитесь к их числу, то стоит обратить внимание на McAfee AntiVirus.

Плюсы

Идеальные оценки в лабораторных тестах

Гарантия защиты от вирусов

Минусы

Защита только для Windows, без скидок при покупке нескольких лицензий

Отсутствует ряд функций, которые были в предыдущей версии

McAfee AntiVirus (фото: McAfee)

G Data Antivirus

Согласно сайту G Data, компания выпустила первую антивирусную программу в 1985 году. Независимо от того, была ли она самой первой, у G Data Antivirus долгая и богатая история.

AV-Test регулярно присуждает ей максимально возможную оценку, а его результаты в тестах AV-Comparatives варьируются от удовлетворительных до идеальных. G Data показал результаты близкие к максимальным в практических тестах на защиту от вредоносных программ и вредоносных загрузок.

На протяжении своей эволюции этот антивирусный инструмент обзавелся множеством дополнительных функций безопасности.

Компонент обнаружения эксплойтов показал лучшие результаты по сравнению с большинством конкурентов. Другие дополнительные функции включают фильтрацию спама, защиту BankGuard для финансовых транзакций, активную защиту от кейлоггеров и детальный контроль над автозагрузкой.

Некоторые пользователи предпочитают новейшую и самую современную антивирусную защиту, в то время как другие выбирают зрелую программу, у которой было достаточно времени, чтобы избавиться от любых слабых мест.

G Data Antivirus - это полноценная утилита с несколькими дополнительными функциями безопасности. Это именно то, что нужно тем, кто ищет проверенный временем антивирусный инструмент.

Плюсы

Хорошие результаты в тесте на защиту от вредоносных программ

Защищает от банковских троянов, кейлоггеров, программ-вымогателей и эксплойтов

Относительно недорогой

Включает спам-фильтр

Минусы

Доступны результаты тестов только от одной независимой лаборатории за последнее время

G Data Antivirus (фото: TechRadar)

Malwarebytes Premium Security

На протяжении многих лет бесплатная версия Malwarebytes Free была универсальным решением, когда ваш обычный антивирус не справлялся со своей задачей. Однако, это всегда был специализированный инструмент, а не решение для повседневного использования.

С другой стороны, Malwarebytes Premium предлагает все функции, которые вы ожидаете от полноценного антивируса, начиная со сканирования по требованию и по расписанию, а также во время доступа к файлам.

Его полное сканирование является быстрым и использует различные методы защиты в режиме реального времени, включая обнаружение по поведению, обнаружение активности программ-вымогателей и защиту от эксплойтов.

Компания утверждает, что ее передовые методы обнаружения не идеально подходят для стандартизированных тестов. Те, кто использовал Malwarebytes Free для устранения сбоев другого антивируса, оценят по достоинству полнофункциональный Malwarebytes Premium.

Плюсы

Лучший результат по обнаружению вредоносных программ в практических тестах

Очень хорошая защита от вредоносных и мошеннических сайтов

Отличные оценки от одной независимой лаборатории

Эффективная защита от программ-вымогателей

Минусы

Мало функций помимо базового антивируса

Некоторые результаты тестов ниже, чем в предыдущем обзоре

Malwarebytes Premium Security (фото: Veriato)

Sophos Home Premium

Sophos - известное имя в области корпоративных антивирусов с функцией удаленного управления, позволяющей ИТ-отделу контролировать безопасность.

Sophos Home Premium предоставляет эту же функцию удаленного управления обычному пользователю. Вы можете установить антивирусную защиту для своей семьи и друзей, независимо от того, находятся ли они в другом городе или стране, и управлять всеми установками, не выходя из дома.

У этого антивируса есть только один недавний результат лабораторного тестирования, но он хороший - сертификация AAA от SE Labs. В практическом тесте на защиту от вредоносных программ он показал 100-процентное обнаружение и набрал 9,9 из 10 возможных баллов.

Он также заработал 100 процентов за защиту от веб-страниц, размещающих вредоносное ПО.

Но его защита на этом не заканчивается. В его крошечную локальную клиентскую программу встроена эффективная защита от программ-вымогателей, защита от эксплойтов, защита финансовых транзакций, предотвращение взлома веб-камеры и многое другое.

Как отмечалось, вы можете управлять всеми своими установками из удобной онлайн-консоли. Совсем недавно Sophos расширил эту функцию удаленного управления на приложения для Android и iOS, что означает, что вы можете управлять устройствами удаленно из любой точки мира.

Плюсы

Отличные результаты в практических тестах

Эффективная защита от программ-вымогателей

Удаленное управление до 10 ПК или Mac

Недорогой

Минусы

Ограниченные результаты лабораторных испытаний

Неэффективный родительский контроль

Больше не предлагает управление мобильными устройствами или защиту от кейлоггеров

Для использования некоторых функций требуются дополнительные технические знания

Sophos Home Premium (фото: Veriato)

Webroot AntiVirus

Как и большинство антивирусов, он мгновенно уничтожает известные вредоносные программы, а вот с неизвестными дело обстоит иначе. Webroot отправляет информацию о любой неизвестной программе в облако и запускает ее в изолированной среде, виртуализируя все системные изменения, чтобы они не стали постоянными.

Облачный анализ может занять некоторое время, но если он определит, что программа вредоносна, Webroot удалит ее и откатит все системные изменения.

Однако такое обнаружение с задержкой не подходит для большинства стандартизированных тестов. Лаборатории, как правило, ожидают, что антивирус определит вредоносную программу сразу или вообще никак.

Результаты Webroot в лабораторных тестах разрозненны и сильно различаются.

Некоторые расширенные функции Webroot требуют вышесредних знаний. Независимо от того, являетесь ли вы экспертом или нет, вы обязательно оцените его небольшой размер и молниеносные сканирования.

Плюсы

Быстрое сканирование, небольшой размер

Минимальная нагрузка на систему

Может устранить последствия атак программ-вымогателей

Расширенные функции

Минусы

Больше не предлагает удаленного мониторинга и настройки

Неидеальная защита от модифицированных вручную программ-вымогателей

Ограниченные результаты лабораторных испытаний

Расширенные функции требуют специфических знаний

Нет скидок при покупке нескольких лицензий

Webroot AntiVirus (фото: Security.org)