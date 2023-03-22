Надійні способи перевірити яйця на свіжість прямо біля прилавку: чотири лайфхаки

Перевірте шкаралупу

У свіжого яйця шкаралупа повинна бути зі злегка шорсткою поверхнею. Якщо ж вона гладка та блискуча, це може свідчити про те, що яйце залежалося.

Не заплющуйте очі на плями на шкаралупі або якщо вона легко продавлюється. Це говорить про те, що яйце зіпсоване.

Потрясіть яйце

Якщо жовток не ворушиться, то воно свіже. Це означає, що він достатньо густий. Навіть найлегше хлюпання - ознака зіпсованого продукту.

Є ще один спосіб перевірити яйце на свіжість. Це покрутити його на рівній поверхні. Якщо воно почне закручуватися, значить зіпсувалося. А свіже яйце не стане крутитися по колу. Проте цей спосіб не варто застосовувати в магазині, краще скористайтеся ним удома.

Понюхайте яйця

Це, напевно, найбільш очевидний спосіб перевірити яйце на свіжість. Очевидно, що від зіпсованого буде віяти неприємним запахом. Їх категорично заборонено вживати, адже це може загрожувати серйозним харчовим отруєнням.

Огляньте яйця при хорошому освітленні

Якщо є така можливість, піднесіть яйце до джерела яскравого світла. Під їхньою шкаралупою ви не повинні бачити жодних темних плям. Якщо їх немає, продукт можна сміливо купувати.

Скільки яйця можуть зберігатися

Термін придатності курячих яєць не перевищує 25 діб. Однак це дійсно лише за температури 20 градусів вище нуля.

Це, до речі означає, що не завжди обов'язково зберігати яйця в холодильнику. Те, що в багатьох супермаркетах вони розкладені на морозних прилавках, не говорить про те, що продукт довше зберігатиметься.