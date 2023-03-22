Надежные способы проверить яйца на свежесть прямо у прилавка: четыре лайфхака

Проверьте скорлупу

У свежего яйца скорлупа должна быть со слегка шершавой поверхностью. Если она гладкая и блестящая, это может свидетельствовать о том, что яйцо залежалось.

Не закрывайте глаза на пятна на скорлупе или если она легко продавливается. Это говорит о том, что яйцо испорчено.

Потрясите яйцо

Если желток не шевелится, то оно свежее. Это означает, что он достаточно густой. Даже самое легкое хлюпанье - признак испорченного продукта.

Есть еще один способ проверить яйцо на свежесть. Это покрутить его на ровной поверхности. Если оно начнет закручиваться, значит испортилось. А свежее яйцо не станет крутиться по кругу. Однако этот способ не следует применять в магазине, лучше воспользуйтесь им дома.

Понюхайте яйца

Это, пожалуй, наиболее очевидный способ проверить яйцо на свежесть. Очевидно, что от испорченного будет веять неприятным запахом. Их категорически запрещено употреблять, это может угрожать серьезным пищевым отравлением.

Осмотрите яйца при хорошем освещении

Если есть возможность, поднесите яйцо к источнику яркого света. Под их скорлупой вы не должны видеть никаких темных пятен. Если их нет, продукт можно смело покупать.

Сколько яйца могут храниться

Срок годности куриных яиц не превышает 25 суток. Однако это действительно только при температуре 20 градусов выше нуля.

Это, кстати, означает, что не всегда обязательно хранить яйца в холодильнике. То, что во многих супермаркетах они разложены на морозных прилавках, не говорит о том, что продукт будет дольше храниться.