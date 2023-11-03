Надія Мейхер вперше за довгий час засвітилась у соцмережах: як зараз виглядає співачка (фото)

Як зараз виглядає Надія Мейхер

На знімках, які опублікувала ексучасниця гурту "ВІА Гра", вона позує у білому жакеті з чорними візерунками.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Мейхер також запостила відео. На ньому дизайнерка під музику демонструє довгу кольорову сукню.

Обидві публікації артистка вирішила залишити без підпису.

Реакція юзерів

Фоловери виконавиці, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ зникла з медійного простору та рідко висловлюється про дії країни-агресорки, розділилися на два табори.

Одні засипають Мейхер компліментами, а інші закидають їй про те, що вона мовчить про війну.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Надія, ви красуня

Як завжди неймовірна

Красива жінка без позиції. Цікаво, як живеться мовчунам?

Ви зараз бачите на її сторінці щось про ситуацію в Україні? Я - ні

У неї чоловік росіянин, ось вона і мовчить

Життя Надії Мейхер після вторгнення РФ

Де зараз перебуває артистка - невідомо. У серпні вона виступала у Болгаріі, а до цього була у Німеччині та Італії.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Після 24 лютого Надія публічно перейшла на українську мову і розповідала про звірства армії РФ, евакуацію та благодійні ініціативи.

У якийсь момент вона надовго зникла із соцмереж, а у травні повернулася із презентацією свого бренду.

У серпні з’явилися чутки про те, що Надія перебуває у Росії. Скандальний блогер Богдан Беспалов знайшов докази цього.

Надія Мейхер (фото: facebook.com/p/Надежда-Мейхер-Грановская)

На своєму YouTube-каналі він показав скрін зі сторінки артистки, де у графі "Інформація про обліковий запис" вказано, що власник профілю перебуває у Росії.

До слова, чоловік співачки - російський бізнесмен Михайло Уржумцев.

У шлюбі подружжя виховує двох спільних дочок. З початку війни він не робив жодних заяв.