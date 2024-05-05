"Надія є": Олена Зеленська щемливими словами привітала українців з Великоднем

Як Олена Зеленська привітала українців з Великоднем

Сьогодні Україна выдзначає Великдень, свято, яке ніби змиває все погане і дає надію та віру у те, що все буде добре і наш народ буде жити щасливе і вільне життя у своїй країні.

Ми звикли до того, що у цей святий день отримуємо вітання від президента і першої леді.

Так, пані Зеленська вирішила не відходити від традицій та написала для українців щемливий допис, де наголосила на тому, що у нас все ще є надія на правдиву перемогу, а Великдень - є нагадуванням, що все у нашому житті можливе.

"Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день", - пише Олена.

"З Великоднем, Україно! Зі святом всіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди", - вітає пані Зеленська Українців

Та варто сказати, що своє привітання дружина Зеленського цього року не підкріпила жодними тематичними фотокартками з Володимиром, вона просто доповнила свої щирі слова листівкою.

Листівка Зеленської в Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)