Наділені ніжним та чуйним характером. Названо найтерплячіші знаки Зодіаку

Терези

Вони прагнуть рівноваги та гармонії, що робить їх терплячими, особливо у стосунках. Цей знак не любить конфліктів, особливо безглуздих, і тому обере мовчання замість непотрібних сварок, і збереже таким чином мир.

Козоріг

Він неймовірно терплячий і розуміє, що для створення чогось дивовижного потрібен час і терпіння. Такої ж думки цей знак дотримується і в питаннях кар'єри. Козоріг прагне зробити щось якісно, замість того щоб поспішати і виконати на середньому рівні.

Рак

Один із найбільш терплячих знаків Зодіаку, Рак має чуйний та ніжний характер. Він залишається холоднокровним і спокійним, навіть якщо зовні його щось дратує. Терпіння цього символу робить його чудовим слухачем - він може вислухати навіть тоді, коли людина повторює одне й те саме, адже розуміє, що їй потрібна така можливість.