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Наділені ніжним та чуйним характером. Названо найтерплячіші знаки Зодіаку

Які знаки Зодіаку є найтерплячішими і чому (фото: pixabay com)
Автор: Любов Блажко

До трійки найтерплячіших знаків Зодіаку входять Терези, Козоріг і Рак. Вони від природи наділені якостями, які і допомогли їм опинитися у цьому списку.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає детальніше про астрологічні символи, які астрологи назвали найбільш терплячими.

Терези

Вони прагнуть рівноваги та гармонії, що робить їх терплячими, особливо у стосунках. Цей знак не любить конфліктів, особливо безглуздих, і тому обере мовчання замість непотрібних сварок, і збереже таким чином мир.

Козоріг

Він неймовірно терплячий і розуміє, що для створення чогось дивовижного потрібен час і терпіння. Такої ж думки цей знак дотримується і в питаннях кар'єри. Козоріг прагне зробити щось якісно, замість того щоб поспішати і виконати на середньому рівні.

Рак

Один із найбільш терплячих знаків Зодіаку, Рак має чуйний та ніжний характер. Він залишається холоднокровним і спокійним, навіть якщо зовні його щось дратує. Терпіння цього символу робить його чудовим слухачем - він може вислухати навіть тоді, коли людина повторює одне й те саме, адже розуміє, що їй потрібна така можливість.

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