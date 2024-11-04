Наделены нежным и отзывчивым характером. Названы самые терпеливые знаки Зодиака

Весы

Они стремятся к равновесию и гармонии, что делает их терпеливыми, особенно в отношениях. Этот знак не любит конфликтов, особенно бессмысленных, и потому выберет молчание вместо ненужных ссор, и сохранит таким образом мир.

Козерог

Он невероятно терпелив и понимает, что для создания чего-то удивительного нужно время и терпение. Такого же мнения этот знак придерживается и в вопросах карьеры. Козерог стремится сделать что-то качественно, вместо того чтобы спешить и выполнить на среднем уровне.

Рак

Один из самых терпеливых знаков Зодиака, Рак имеет чуткий и нежный характер. Он остается хладнокровным и спокойным, даже если снаружи его что-то раздражает. Терпение этого символа делает его отличным слушателем - он может выслушать даже тогда, когда человек повторяет одно и то же, ведь понимает, что ему нужна такая возможность.