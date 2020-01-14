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Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 08:35
Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности
Матвеева стала жертвой грабителей в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

Надежда Матвеева пострадала от рук грабителей

Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева столкнулась с тремя девушками ромской наружности, которые вытащили у нее кошелек в подземном магазине в центре Киева. Об этом инциденте Матвеева рассказала на своей странице в Facebook.

Когда телеведущая была в магазине, то почувствовала какое-то шевеление в своей сумке, которая находилась сзади нее на плече. Она резко обернулась и увидела трех девушек, одну из которых она заметила в магазине еще раньше, потому что у нее была варенная кукуруза.

Матвеева не растерялась и громко обратилась к ним: "Сперли?!". После этого одна из воровок протянула ей кошелек, извинилась и сказала, что его вытащил парень, который убежал.

Телеведущая сразу же начала проверять, все ли вещи на месте. Она также посоветовала украинцам быть осторожными и в людных местах сумку всегда держать перед глазами. А кошелек, телефон и другие ценные вещи держать в специальных отделениях или карманах сумки.

Данный инцидент прокомментировали украинские звезды, а также пользователи сети.

"Вот она, любовь народа! Надюша, чтобы вернули украденный кошелек! Редкий случай", - написала актриса театра и кино Ольга Сумская.

"Слава Богу!", - прокомментировал певец Виктор Павлик.

Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности

Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности

Скриншоты с Facebook

  • Хорошо, что все хорошо закончилось;
  • Ну вернули и хорошо! Узнали наверное;
  • Вам повезло Надежда, не подвела интуиция;
  • Было... Правда, мне спустя пару часов вернули пустой кошелек, нашли по визитке, которая в нем была... Денег было больше 700 у.е. Не смертельно, но ужасно неприятно, потому что хуже всего ощущение лоха... Еще один совет для "Все буде добре!" В кошелек нужно класть только деньги на дневные расходы. Все остальное куда-нибудь еще, в конверт и отделение на молнии, в документы, в другой кошелечек, который прячете дальше... Или безнал, но без доступа к пин-коду. Потому что у мня была знакомая, которая плохо запоминала цифры и писала пин-коды прямо на картах...

Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности

Надежду Матвееву ограбили в центре Киева: все подробности

Скриншоты с Facebook

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