Надежда Савченко нашла новую работу: все подробности

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко нашла себе новую работу. Теперь она является сотрудником телеканала Zik, который принадлежит Тарасу Козаку. Об этом говорится в соответствующем видеоролике на YouTube.

Савченко стала ведущей шоу Комментатор. Верховная Рада с инсайтом. Она будет комментировать работу и принятие законов Рады и рассказывать о секретах украинского парламента.

Она отметила, что пришла на канал не для политиков, олигархов и журналистов, а для того, чтобы показать украинцам, что происходит вне зала заседаний, как воруются деньги из бюджета, и как принимаются законы.

Надежда Савченко (cкриншот с YouTube)

Савченко также подчеркнула, что хочет, чтобы украинцы знали свои права и понимали, что мы украинцы. Кроме того, она стремится к тому, чтобы жители Украины могли защитить свои права.

Напомним, что Савченко взорвала сеть новыми пляжными фотографиями, которые она выставила на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что бывший нардеп надела длинный бирюзовый сарафан и даже искупалась в нем.

При этом пользователи сети отреагировали на такие фото по-разному. Некоторые похвалили ее за то, что она поделилась своей женственностью, но другие раскритиковали Надежду за то, что она уже второй раз в году проводит свой отдых не в Украине.