Надежда Матвеева выходит замуж за младшего на 20 лет мужчину

Надежда поделилась, что ее возлюбленный непубличен, а работает в сфере, близкой к медицине.

"Он вообще непубличный человек, не имеющий отношения к телевидению или какой-либо публичной профессии. Но за этот год мы не только наслаждались жизнью, но у нас были и испытания - война. Мы стали настолько близкими людьми, что я могу что-то об этом рассказать..." - рассказала ведущая.

По ее словам, познакомились они на вечеринке, и мужчина тогда не знал, ни кто она такая, ни сколько ей лет. Они уже живут вместе и эти отношения сломали все табу, которые ранее были у Матвеевой.

"Я вообще не могла представить, что буду вместе с этим мужчиной, потому что разница в возрасте. Я же с этим табу жила. Я считала, что такие отношения смысла не имеют. Мои стереотипы разрушены жизнью. Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда решили, что будем вместе жить и то, что это теоретически может повлиять на наши отношения. Да, это вызов для нас, но это прекрасно!" - поделилась Надежда.

Матвеева рассказала о новом возлюбленом (фото: stb.ua)

Более того - любимый уже успел сделать ей предложение руки и сердца, на которое ведущая ответила согласием, хоть это и было неожиданно.

"Это было неожиданно... Потому что, откровенно говоря, мы не договоривались, что мы поженимся. Просто было понятно, что мы будем вместе всегда, но конкретных обсуждений не было. В какой-то момент мы общались по видео и я что-то сказала... А он мне в ответ: "А я хочу на тебе жениться. Выйдешь за меня замуж?". Мне было так приятно, что он это сказал, но выходит, что я сказала "Да". Это не считается предложением, потому что нет кольца. Это не я сказала, это он. У него нет денег пока, чтоб купить обручальное кольцо", - рассказала ведущая.

Мужчина уже знаком с мамой и 25-летним сыном Матвеевой Владиславом. Это произошло еще до войны. У него тоже есть ребенок, но он пока не познакомил Надежду с ним, как и с кем-либо из своих родственников, так как война разбросала всех по разным местам. Отметим, что ведущая уже дважды разведена.