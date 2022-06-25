Надежда Матвеева выходит замуж за младшего на 20 лет мужчину

Известная телеведущая Надежда Матвеева рассказала, что снова влюблена и уже больше года состоит в отношениях. При этом у 53-летней звезды большая разница в возрасте с избранником.
Она призналась Григорию Решенику в рамках проекта "Як ти?", что любимый младше ее на 20 лет.
Надежда поделилась, что ее возлюбленный непубличен, а работает в сфере, близкой к медицине.
"Он вообще непубличный человек, не имеющий отношения к телевидению или какой-либо публичной профессии. Но за этот год мы не только наслаждались жизнью, но у нас были и испытания - война. Мы стали настолько близкими людьми, что я могу что-то об этом рассказать..." - рассказала ведущая.
По ее словам, познакомились они на вечеринке, и мужчина тогда не знал, ни кто она такая, ни сколько ей лет. Они уже живут вместе и эти отношения сломали все табу, которые ранее были у Матвеевой.
"Я вообще не могла представить, что буду вместе с этим мужчиной, потому что разница в возрасте. Я же с этим табу жила. Я считала, что такие отношения смысла не имеют. Мои стереотипы разрушены жизнью. Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда решили, что будем вместе жить и то, что это теоретически может повлиять на наши отношения. Да, это вызов для нас, но это прекрасно!" - поделилась Надежда.
Матвеева рассказала о новом возлюбленом (фото: stb.ua)
Более того - любимый уже успел сделать ей предложение руки и сердца, на которое ведущая ответила согласием, хоть это и было неожиданно.
"Это было неожиданно... Потому что, откровенно говоря, мы не договоривались, что мы поженимся. Просто было понятно, что мы будем вместе всегда, но конкретных обсуждений не было. В какой-то момент мы общались по видео и я что-то сказала... А он мне в ответ: "А я хочу на тебе жениться. Выйдешь за меня замуж?". Мне было так приятно, что он это сказал, но выходит, что я сказала "Да". Это не считается предложением, потому что нет кольца. Это не я сказала, это он. У него нет денег пока, чтоб купить обручальное кольцо", - рассказала ведущая.
Мужчина уже знаком с мамой и 25-летним сыном Матвеевой Владиславом. Это произошло еще до войны. У него тоже есть ребенок, но он пока не познакомил Надежду с ним, как и с кем-либо из своих родственников, так как война разбросала всех по разным местам. Отметим, что ведущая уже дважды разведена.
Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила своего нового избранника. Певица наконец подтвердила, что встречается с 33-летним ресторатором Мишей Кацуриным.
Мы также сообщали, что о разводе Дорофеевой и Дантеса стало известно 18 марта.