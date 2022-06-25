Надія Матвєєва виходить заміж за молодшого на 20 років чоловіка

Надія поділилася, що її коханий непублічний, а працює в сфері, близькій до медицини.

"Він взагалі непублічна людина, яка не має відношення до телебачення або будь-якої публічної професії. Але за цей рік ми не тільки насолоджувалися життям, але у нас були і випробування - війна. Ми стали настільки близькими людьми, що я можу щось про це розповісти..." - розповіла ведуча.

За її словами, познайомилися вони на вечірці, і чоловік тоді не знав, ні хто вона така, ні скільки їй років. Вони вже живуть разом і ці відносини зламали всі табу, які раніше були у Матвєєвої.

"Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, тому що різниця у віці. Я ж з цим табу жила. Я вважала, що такі відносини сенсу не мають. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли вирішили, що будемо разом жити і те, що це теоретично може вплинути на наші відносини. Так, це виклик для нас, але це прекрасно!" - поділилася Надія.

Матвєєва розповіла про нового коханого (фото: stb.ua)

Більш того - коханий вже встиг зробити їй пропозицію руки і серця, на яку ведуча відповіла згодою, хоч це і було несподівано.

"Це було несподівано... Тому що, відверто кажучи, ми не домовлялися, що ми одружимося. Просто було зрозуміло, що ми будемо разом завжди, але конкретних обговорень не було. У якийсь момент ми спілкувалися по відео і я щось сказала... А він мені у відповідь: "А я хочу на тобі одружитися. Вийдеш за мене заміж?". Мені було так приємно, що він це сказав, але виходить, що я сказала "Так". Це не вважається пропозицією, тому що немає кільця. Це не я сказала, це він. У нього немає грошей поки, щоб купити обручку", - розповіла ведуча.

Чоловік вже знайомий з мамою і 25-річним сином Матвєєвої Владиславом. Це сталося ще до війни. У нього теж є дитина, але він поки не познайомив Надію з нею, як і з ким-небудь зі своїх родичів, так як війна розкидала всіх по різних місцях. Зазначимо, що ведуча вже двічі розлучена.