Надеюсь, он меня простит: сын депутата из Днепра попал в громкий скандал

Сын депутата из Днепра избил собственного ребенка за то, что тот не захотел с ним разговаривать. Видео сняла и опубликовала в Facebook мать мальчика.

На видео, которое появилось в сети, опознали сына Виктора Ярового, замглавы постоянной комиссии городского совета по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений Днепровского горсовета. Как рассказала Александра Яровая, бывшая жена сына депутата, отец начал бить мальчика за то, что тот отказался с ним общаться.

"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать — отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год", - написала и разместила жуткое видео. Посмотреть его можно тут.

В комментариях Александра отметила, что она вместе с ребенком неоднократно подвергалась физическому и моральному насилию со стороны Ярового-младшего. Она приняла решение уйти от мужа и ехала из Днепра в Кривой Рог.

На новогодние праздники Яровой-младший приехал, чтобы повидаться с сыном. Когда ребенок отказался с ним разговаривать, он решил его проучить.

Александра Яровая утверждает, что неоднократно писала заявления в полицию, но реакции на них не было. После того, как видео появилось в социальных сетях, местная полиция сообщила, что по данному факту открыто производство по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Наказание по этой статье – штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком до двухсот часов, или исправительные работы сроком до одного года.