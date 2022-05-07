Мы надеемся на чудо: командир Сергей Волына с Азовстали просит о эвакуации военных

Один из руководителей обороны Мариуполя, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына написал пост, в котором призвал об эвакуации с "Азовсталь" военных.
Текст Сергей Волына разместил на своей странице в Facebook.
Просто мои мысли
Что я чувствую? Как будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!
Такие сюжеты используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, муки, слезы, страх, смерть – все настоящее!
Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет границ! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверены кучей законов, подписей и печатками, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?
На что я надеюсь? На чудо! На то, что высшие силы (в широком понимании этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится…
Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время уходит, а время – это наши жизни!
Морская пехота – верны навсегда! Слава Украине!
P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации. Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных.
Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения. Просим всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе смогли эвакуировать с Азовстали всех женщин, детей и стариков.
А также мы рассказывали о том, что в "Азове" опровергли капитуляцию военных в Мариуполе.