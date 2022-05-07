Мы надеемся на чудо: командир Сергей Волына с Азовстали просит о эвакуации военных

Просто мои мысли

Что я чувствую? Как будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!

Такие сюжеты используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, муки, слезы, страх, смерть – все настоящее!

Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет границ! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверены кучей законов, подписей и печатками, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?

На что я надеюсь? На чудо! На то, что высшие силы (в широком понимании этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится…

Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время уходит, а время – это наши жизни!

Морская пехота – верны навсегда! Слава Украине!

P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации. Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных.

Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения. Просим всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.

Фото: Сергей Волына (facebook.com/serjvlk)