UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы надеемся на чудо: командир Сергей Волына с Азовстали просит о эвакуации военных

Фото: Командир бригады морской пехоты Сергей Волына (скриншот из видео)
Автор: Анна Шиканова

Один из руководителей обороны Мариуполя, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына написал пост, в котором призвал об эвакуации с "Азовсталь" военных.

Текст Сергей Волына разместил на своей странице в Facebook.

Просто мои мысли

Что я чувствую? Как будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!

Такие сюжеты используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, муки, слезы, страх, смерть – все настоящее!

Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет границ! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверены кучей законов, подписей и печатками, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?

На что я надеюсь? На чудо! На то, что высшие силы (в широком понимании этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится…

Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время уходит, а время – это наши жизни!

Морская пехота – верны навсегда! Слава Украине!

P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации. Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных.

Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения. Просим всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.

Фото: Сергей Волына (facebook.com/serjvlk)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе смогли эвакуировать с Азовстали всех женщин, детей и стариков.

А также мы рассказывали о том, что в "Азове" опровергли капитуляцию военных в Мариуполе.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольАзовсталь