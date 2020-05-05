Когда начнут ездить электрички: в Укрзализныце сделали важное заявление

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлили до 22 мая, но в правительстве сообщили об отмене некоторых запретов уже с 12 мая. В частности, разрешат работу: парикмахерских, салонов красоты, летних площадок ресторанов, торговлю непродовольственными товарами, работу стоматологов, аудиторов, адвокатов, нотариусов, психологов и психотерапевтов, сервис бытовой техники.

Готовится к выходу из карантина и Укрзализныця. Как сообщает источник в транспортной отрасли, сейчас обсуждается запуск пригородных электропоездов. Электрички станут первыми, а следом за ними на маршруты выйдут скоростные поезда "Интерсити" и "Интерсити +", пишет "Интерфакс-Украина".

На третьем этапе планируется запуск полноценного железнодорожного сообщения внутри страны. О междугородних перевозках пока речь не идет, так как это будет зависеть от решения не только украинских властей, но и от решений соседних стран, с которым у Украины есть пассажирское железнодорожное сообщение.

Точных дат запуска транспорта в Укрзализныце пока не сообщают. Также на данный момент не известна информация об условиях, в которых будут перевозить пассажиров после окончания карантина.

Ранее мы писали о том, что появились новые сроки запуска метро в крупных городах. Как отмечают источники, полноценная работа подземки может быть восстановлена во второй половине июня – в начале июля 2020 года.