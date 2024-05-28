Наче новий: 7 порад, щоб одяг не розтягувався

Завжди перевіряйте етикетку з інформацією про догляд

Незалежно від того, чи це лише суха чистка, ручне прання в холодній воді або звичайне машинне прання, завжди дотримуйтеся інструкції від виробника.

Це зменшуватиме ймовірність того, що ваш одяг зменшиться або розтягнеться під час прання та сушіння.

Не викручуйте одяг надмірно

Ніколи не вичавлюйте одяг перед сушінням. Щоб видалити зайву вологу перед тим, як розкласти одяг для сушіння, покладіть його на товстий чистий рушник і обережно скрутіть з нижнього краю, витискаючи воду.

Розкладіть одяг при сушінні

Намагайтеся розкладати одяг на сітці для білизни, а не розвішувати його для сушіння на мотузках. Зокрема, важкі від води речі, а також трикотажні та бавовняні, з часом розтягуються від постійного розвішування.

Розкладайте одяг на сітку при сушінні (ілюстрація: Freepik)

Підберіть вішачки за розміром

Розвішуючи одяг у шафі, використовуйте вішалки, підібрані за розміром. Якщо вішалка завелика або замала, верхня частина одягу може розтягнутися.

Якщо ви вішаєте одяг без застібки на ґудзиках або блискавці, просуньте вішалку через низ одягу, поки гачок не вийде з вирізу - не просовуйте вішалку через отвір для горловини.

Складіть важкі светри

Складання джемперів і футболок та зберігання у горизонтальному положенні допоможе їм довше тримати форму - а використання вішалок може їх розтягнути.

Завжди розстібайте ґудзики

Навіть якщо спішите, завжди розстібайте та застібайте ґудзики блискавки, коли одягаєте та знімаєте одяг. Недотримання цієї рекомендації може призвести до розтягування одягу.

Використовуйте кондиціонер для тканин

Під час прання та сушіння одяг розтягується від постійного руху, віджимання та перекидання.

Кондиціонер для білизни "змащує" волокна тканини, роблячи її більш еластичною, завдяки чому одяг легше повертається до своєї початкової форми після розтягування.