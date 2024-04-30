Наче янгол: відома українська акторка зачарувала білосніжною фотосесією

Наталка Денисенко показала кадри з білосніжної фотосесії

Денисенко обожнює білий колір, і майже весь її гардероб складається з білих або молочних речей. Звісно, у кіно вона одягає те, що дають стилісти, адже жінка має певні образи, і всі вони яскраві та цікаві.

Але у реальному житті Наталка майже ніколи не носить одяг різних кольорів, вона обирає білі речі. Навіть в одному зі своїх інтерв’ю акторка розповідала, що у неї настільки однотонний гардероб, що колись для похорону вона спеціально купувала чорну футболку, адже у своїй шафі таку не знайшла.

У новій фотосесії Денисенко показала неймовірно красиві та ніжні образи у білосніжній кольоровій гамі. У першій серії фотографій акторка одягла білосніжну корсетну міні-сукню з відкритими плечима і туфлі з камінцями.

Наталка Денисенко у білосніжній сукні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

А от у другій серії своєї ніжної фотозйомки Денисенко одягла сексуальне напівпрозоре боді з сіточки, яке підкреслює струнку фігуру Наталки та розкриває її ніжність. А об’ємна накидка з пір’я та білосніжні довгі рукавички - додають образу акторки казкового настрою.

Наталка Денисенко показала розікішні кадри у білосніжному вбранні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)